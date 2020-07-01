İlk Bağış İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan - Son Dakika

İlk Bağış İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan

25 yıldır Kurban organizasyonu gerçekleştiren Deniz Feneri Derneği'nin bu bayram belirlemiş olduğu kurban bedeli ise Yurt dışında 770 TL olurken yurt içi vekalet ücreti 1400 TL olarak belirlendi.

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kurban vekaletimizi, Deniz Feneri Derneği'ne verdik. Allah yaptığımız ve yapacağımız ibadetleri kabul eylesin " dedi.

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Vekalet yoluyla kurbanlarını derneğe bağışlamak isteyen hayırseverler, kurban çalışmaları için belirlenen ülkeler arasından dilediğine kurbanını kestirip ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Kurban bedelinin yurt dışında 770 TL olarak belirlendiği kampanya kapsamında geçen yıl toplamda 10 bin hisse kesen Deniz Feneri, bu yıl bu rakamın üzerine çıkmayı hedefliyor.

Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Av Mehmet Cengiz yaptığı açıklamada;

"Kurbanların bir bölümünü Türkiye'de, bir bölümünün de yurt dışında açlık, yoksulluk ve iç çatışmaların yoğun olarak yaşandığı ülkelerde kesilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak" dedi.

Peki Deniz Feneri Derneği Ne yapacak?

2020 yılı Kurban çalışması kapsamında Türkiye ile birlikte salgın hastalık koronavirüs sebebiyle 22 ülke ve bölgede çalışmalar yapılacak ancak şartlara göre ülke sayısı arttırılacağı ifade edilirken daha fazla sayıda ihtiyaç sahibi insana kurban bağışları ulaşacak.

Deniz Feneri Gönüllüleri Uluslararası Uçuşlar Başlarsa Yollara Düşecek

Deniz Feneri Derneği gönüllüleri, hayırseverlerin kurbanlarını kesip muhtaçlara ulaştırmak için yollara düşecek.

Ancak dünyayı kasıp kavuran "Kovid19" salgını sebebiyle uçuşların iptal edilmesiyle oluşan durumun tekrar normalleşmesi gerçekleşirse gönüllüler yollara düşecek.

Kimisi saatlerce uçak yolculuğu yapacak, kimisi doğru dürüst yolu bile olmayan bölgelerde zor şartlar altında ihtiyaç sahiplerine ulaşacak.

Gittikleri bölgelerde derneğin gönüllüleri, her şeye rağmen kendilerine emanet edilen kurbanları ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Kardeşlik Duyguları Güçlenecek

Deniz Feneri Derneği, kurban hisselerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırırken toplumlar arasında bir kardeşlik köprüsü kurmak ve insanlara umut ışığı olabilmek için bölge insanlarını sevgiyle kucaklayacak

Dernek, bağışçılarının vekalet yoluyla bağışladıkları kurbanları dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlara ulaştırmasıyla birlikte, Müslümanlar arasındaki kardeşlik, paylaşma ve dayanışma duygularını güçlendirmeyi hedefliyor.

İnsani Yardımda Öncelikli Bölgeler

Derneğin kurban organizasyonunda önceliği mülteci kampları, savaş, doğal afet, kronik açlık ve yoksulluk bölgeleri ile yaşlılar, kimsesizler, dullar, yetimhaneler, okullar ve hastanelere verilecek.

Bu kapsamda Suriye, Filistin, Somali, Kenya, Yemen, Bangladeş ve Arakan ön planda tutulacak.

Deniz Feneri, ayrıca Türkiye ile birlikte toplamda 20 ülkede 10 bin yetime bayramlık kıyafet ve harçlık yardımında bulunmayı planlıyor.

Tüm hayırseverler 150 TL karşılığında yetim çocuklara bir bayramlık hediye edebilir ya da dilerlerse BAYRAMLIK yazıp 5560'ye göndererek projeye 10 TL destekte bulunabilirler.

3 Kıtada Kurban Organizasyonu

Afrika'dan Balkanlara, Güneydoğu Asya'dan Ortadoğu'ya kadar üç kıtada ihtiyaç sahiplerine ve yetimlere ulaşacak olan derneğin bu yıl kurban çalışmaları için ziyaret edeceği bazı ülke ve bölgeler şunlar:

Etiyopya, Kenya, Somali, Fildişi Sahilleri, Tanzanya.

Kurbanlıklar Nasıl Kesiliyor?

-Kurbanlıklar Deniz Feneri görevlilerince kesim yapılacak olan ülke ve bölgelerde kurban olma özelliklerine uygun olarak satın alınır.

-Kurbanlıklar İslami usullere uygun olarak kesilir.

-Kesilen kurbanlar ihtiyaç sahiplerine elden dağıtılır.

-Kurban kesimlerinin gerçekleştiğine dair bilgi, kısa mesaj ile vekalet sahiplerine iletilir. Ayrıca kurban kesimi sırasında alınan video da link olarak vekalet sahibinin cep telefonuna gönderilir.

Kurbanınızı Nasıl Bağışlayabilirsiniz?

Bağışlar, Deniz Feneri Derneği'nin merkezlerine gidilerek elden, internet üzerinden online olarak ya da kurumun 0212 414 60 60 numaralı telefon numarasından detaylı bilgi alınarak yapılabilecek.

Deniz Feneri Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 10:43 Kaynak: Bültenler

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