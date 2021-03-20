İlk baklalar tezgâha düştü - Son Dakika

İlk baklalar tezgâha düştü

20.03.2021 07:45
İlk baklalar tezgâha düştü, System.String[]

DEREOTLU, YOĞURT SOSLU BAKLA TEMPURALezzeti sosundaŞef Sinem Çapraz'dan... (4 KİŞİLİK)NE LAZIM?1/2 kilo taze bakla 1 su bardağı un 1 şişe soda 1 diş sarımsak 1 çay kaşığı toz zerdeçal Çekme karabiber 1 çay kaşığı tuz Dereotlu yoğurt sos için: 1 su bardağı yoğurt 2 yemek kaşığı labne peyniri...

DEREOTLU, YOĞURT SOSLU BAKLA TEMPURA

Lezzeti sosunda

Şef Sinem Çapraz'dan... (4 KİŞİLİK)

NE LAZIM?

1/2 kilo taze bakla

1 su bardağı un

1 şişe soda

1 diş sarımsak

1 çay kaşığı toz zerdeçal

Çekme karabiber

1 çay kaşığı tuz

Dereotlu yoğurt sos için:

1 su bardağı yoğurt

2 yemek kaşığı labne peyniri

1/3 demet dereotu (ince doğranmış)

1 çay kaşığı limon kabuğu rendesi

1/2 çay kaşığı tuz

NASIL YAPARIM?

Baklaları yıkayın ve kağıt havluyla iyice kurulayın. Diğer tüm malzemeyi karıştırarak tempura sosu hazırlayın. Baklaları hazırladığınız bu sosa bulayın, derin ve sıcak yağda altın sarısı olana kadar kızartın. Ayrı bir kapta yoğurt sosun tüm malzemelerini karıştırın. Servis tabağının dibine hazırladığınız karışımı yayın. Üzerine bakla tempuraları koyup servis edin.

TAZE İÇ BAKLALI FİRİK SALATASI

Hafif bir ana öğün

Şef Çiğdem Seferoğlu'ndan... (6 KİŞİLİK)

NE LAZIM?

2 bardak firik bulguru

1 bardak taze iç bakla

4 adet enginar

2 adet portakalın suyu

2 limon

1 çay bardağı zeytinyağı

1 diş sarımsak

1 bağ dereotu

1/2 demet taze nane

1/2 demet taze soğan

2 kaşık file badem

Tuz

NASIL YAPARIM?

Firik bulgurunu tuzlu suda haşlayın. Süzüp bir tepsiye sererek soğumaya bırakın. İç baklayı haşlayın ve soğumaya bırakın. Enginarları tencereye dizin. Tuz, iki yemek kaşığı zeytinyağı ve yarım bardak suyla (portakal suyu da olabilir) pişirin ve soğumaya bırakın. Bulgur, kabukları soyulan iç baklalar, küp küp doğranan enginarlar, ince kıyılmış dereotu, taze nane ve taze soğanı harmanlayıp bir kaseye alın. 1 diş sarımsak, 2 limon, 1 çay bardağı zeytinyağı ve tuzu çırparak hazırladığınız sosu salataya gezdirin. Kavrulmuş file bademle servis edin.

PORTAKALLI YOGˆURT SOSLU FIRINLANMIS¸ BAKLA

Pratik bir eşlikçi

Şef Müge Ergül'den... (4-6 KİŞİLİK)

NE LAZIM?

250 gram bakla

1 adet portakal

4-5 yemek kas¸ıgˆı su¨zme yogˆurt

1 dis¸ sarımsak

1-2 tutam kimyon

6-7 yemek kas¸ıgˆı zeytinyagˆı

Tuz

NASIL YAPARIM?

Baklaların ic¸ine sırasıyla zeytinyagˆı, tuz ve biraz da rendelenmis¸ sarımsak ekleyerek iyice karıs¸tırın. Yagˆlı ka^gˆıt koydugˆunuz fırın tepsisine baklaları dizin. 200 derece fırında 15-20 dakika pis¸irin. Sosu için yogˆurdun ic¸ine sırasıyla tuz, kimyon, zeytinyagˆı ekleyerek gu¨zelce karıs¸tırın. Rendenin ince tarafıyla rendelenen portakal kabuklarını yogˆurda katarak c¸ırpın. Portakallı yogˆurt sosunu tabagˆın alt tarafına yayın. U¨zerine hafif sogˆuyan baklaları yerles¸tirin. En u¨stu¨ne de zeytinyagˆı gezdirerek servis edin.

PROTEİN VE LİF İÇERİĞİ ZENGİN

Elif Nida Zafer, diyet ve beslenme uzmanı

? Bitkisel protein ve liften zengindir, tok tutar, bağırsak sağlığına destek olur.

? İçerdiği vitamin ve minerallerle idrar yolları ve böbrek sağlığını destekler.

? Antioksidan içeriğiyle kansere karşı koruyucu...

? İçeriğindeki magnezyum ve potasyumla yüksek kan basıncını önler.

? Triptofan içeriğiyle duygusal durumu korumaya yardımcı olur.

? Fazla tüketildiğinde bakla alerjisi görülebilir.

? Diyabet hastaları porsiyonuna dikkat etmeli.

İlk baklalar tezgâha düştü

Portakal, Firik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin İlk baklalar tezgâha düştü - Son Dakika Magazin


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