İlk Başkan Yardımcıları Belli Oldu

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, başkan yardımcılarını belirledi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, başkan yardımcılarını belirledi.



Düzce Belediyesinde yeni dönem yapılanması başladı. Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, seçim ertesi görevi devralması ile birlikte yeni yapılanmaya ilişkin çalışmalarına başladı. Kurmay atamalarında düzenleme yapan Başkan Özlü, başkan yardımcısı olarak Hüdaver Gösterişli ve Celal Kasapoğlu'nu atadı. - DÜZCE

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