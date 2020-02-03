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"İlk belirlemelere göre durumu ağır olan bir yaralı askerimiz yok"
7 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İlk belirlemelere göre durumu ağır olan bir yaralı askerimiz yok" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 03:15 Kaynak: İHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İlk belirlemelere göre durumu ağır olan bir yaralı askerimiz yok" dedi.
(İHA)
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