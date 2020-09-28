İlk 1000 ihracatçı listesinde 18 Kayserili firma yer aldı

Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan "Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçısı 2019" listesinde yer alan Kayserili firmaları kutlayarak başarılarının devamını diledi.

KAYSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, TİM tarafından açıklanan "Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçısı 2019" listesinde Kayseri'den 18 firma yer aldı.

Bu rakamları daha da yukarı taşımak için gayret göstereceklerini belirten Başkan Büyüksimitci, "Küresel rekabet ve bölgemizde yaşanan sorunlardan dolayı 2019 yılı kolay bir yıl olmadı. Yaşanan bütün güçlüklere rağmen Kayserili sanayiciler olarak üretmeye ve ihracat yapmaya devam ettik. Kayseri olarak geçtiğimiz yıl 2,5 milyar dolara yakın ihracat gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.