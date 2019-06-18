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İlk bin ihracatçı listesine Kadooğlu Holding damgası

58 dakika önce

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından bu yıl 17'ncisi yapılan Türkiye'nin İlk 1000 ihracatçısı 2018 araştırmasında Kadooğlu Holding bünyesinde faaliyet gösteren Kadooğlu Yağ San. ve Tic. A.Ş. listedeki yerini alarak ekonomi dünyasındaki ağırlığını bir kez daha gösterdi.

İlk bin ihracatçı listesine Kadooğlu Holding damgası, System.String[]
Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından bu yıl 17'ncisi yapılan Türkiye'nin İlk 1000 ihracatçısı 2018 araştırmasında Kadooğlu Holding bünyesinde faaliyet gösteren Kadooğlu Yağ San. ve Tic. A.Ş. listedeki yerini alarak ekonomi dünyasındaki ağırlığını bir kez daha gösterdi.

Önceliklerinin üretim ve ihracat olduğunu ifade eden Kadooğlu Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Celal Kadooğlu, "Ülke ekonomisinin gelişmesi ve kalkınmasında sektörümüzde katma değer oluşturuyoruz. Geçtiğimiz günlerde açıklanan ISO Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2018 Araştırması'na göre firmamız ilk beş yüz firma listesinde de başarıyla yerini almıştı. Bütün bu sonuçlar bizler içinde memnuniyet verici bir durum. AR-GE ve inovasyona dayalı üretimimiz iç piyasalarda olduğu gibi uluslararası pazarlarda da büyük ilgi görüyor. Bundan sonraki süreçte de daha çok çalışmak ve sektörümüzdeki gelişmeleri yakından takip ederek yatırımlarımızı sürdürmek istiyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 10:26 Kaynak: İHA
Ekonomi, Türkiye, Kadooğlu, Güncel
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