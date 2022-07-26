İLK BİNDEKİ ÖĞRENCİLERE AYLIK 10 BİN LİRA VE YÜZDE 100 BURS

ANTALYA AKEV Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ekrem Çalkılıç, üniversite sınavında ilk bine giren ve AKEV'i tercih eden öğrencilere aylık 10 bin lira nakit ve yüzde 100 burs vereceklerini söyledi. Ekrem Çalkılıç, "Sınavda ilk bine girip üniversitemizi tercih eden öğrenciler arasında daha fazla talep oluşturmak istedik" dedi.

Serik'e bağlı Kadriye Mahallesi'nde faaliyet gösteren Antalya Kültür Eğitim Vakfı (AKEV) Üniversitesi tarafından üniversite sınavında ilk bine girip de AKEV'i tercih eden öğrencilere aylık 10 bin lira nakit yardımı ve yüzde 100 bursluluk verilecek. Konuyla ilgili açıklama yapan Antalya AKEV Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ekrem Çalkılıç, "Antalya AKEV Üniversitesi olarak biz daha çok niteliğe bakan bir üniversiteyiz. Türkiye'de nicelik üzerine kurulan sistemler çok başarılı olamıyor. Türkiye'de birçok üniversite nicelik konusunda adımlar atıyor, fazla öğrenci sahibi olmak istiyor. Biz bu arzuda olmayan bir okuluz. Biz nitelikli, kaliteli, üst sıralarda yer bulmuş öğrencilerimizi üniversiteye kazandırmaya çalışıyoruz. Onlarla birlikte uluslararası projeler geliştiriyoruz. Akademik yapılarda 2547 sayılı kanunun bize öngördüğü şeylerden öte şeyler istiyoruz. Fazla yayın yapılsın, fazla organizasyon yapılsın, üniversitemiz daha iyi dış platformlarda tanıtılsın, bu bir yerde ülkemizin de tanıtımı anlamına geliyor. Akademik anlamda uluslararasılığa çok önem veriyoruz. Öğrencilerimizin aktif olmalarını istiyoruz. Etkinliklerle aktif olmalarını istiyoruz" dedi.

'AMACIMIZ HER MESLEK ALANINDA KALİTELİ ÖĞRENCİLER YETİŞTİRMEK'

Üniversite bünyesinde turizmle ilgili bölümler olduğunu ancak bölgenin özellikle turizm konusunda tek isteği olmadığını anlatan Ekrem Çalkılıç, "Turizm demek sadece turizmci yetiştiren bir alan değil. Bunun içinde teknik bölümler de olmalı. Otellerin teknik alt yapıları, muhasebeleri var. Amacımız bu oteller ve turizm tesislerinin her alandaki meslek gruplarına kaliteli öğrenciler yetiştirmek" diye konuştu.

10 BİN LİRA NAKİT VE YÜZDE 100 BURSLULUK

AKEV olarak bu sene bir proje gerçekleştirdiklerinden bahseden AKEV Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ekrem Çalkılıç, şöyle konuştu: "Sınavda ilk bine girip üniversitemizi tercih yapan öğrenciler arasında daha fazla talep oluşturmak istedik. Bu niteliği yüksek öğrenciler bizi tercih ettiği takdirde ilk bindeki öğrencilere aylık 10 bin lira nakit burs yardımı yapmak istiyoruz. Bizi kazandığı takdirde üniversitemizden her ay düzenli olarak maaş alır gibi burs alacak. Bunun yanı sıra üniversitemizde yüzde 100 burslu olarak eğitim görecek. Ayrıca bizim sosyal tesislerimiz ve yurtlarımızdan ücretsiz olarak faydalanacak. Böyle bir artısı olacak. Özellikle başlangıçta üniversitemiz nitelik bir üniversite olmak yolunda adımlar atıyor. Bu yüzden ilk binden ne kadar öğrenciyi bünyemize katarsak bizim için de başarı açısından bir başlangıç olur."