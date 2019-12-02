Son Dakika Haberleri: İlk Birleşik Arap Emirlikleri şefi Musabbeh'in özel iftar menüsü: Oryantal pilav ve kuzu incik
Son Dakika Dünya İlk Birleşik Arap Emirlikleri şefi Musabbeh'in özel iftar menüsü: Oryantal pilav ve kuzu incik - Son Dakika Dünya

İlk Birleşik Arap Emirlikleri şefi Musabbeh'in özel iftar menüsü: Oryantal pilav ve kuzu incik

6 saat önce

İlk Birleşik Arap Emirlikleri şefi Musabbeh el Kaabi, özel iftar menüsünü euronews ile paylaştı

İlk Birleşik Arap Emirlikleri şefi Musabbeh'in özel iftar menüsü: Oryantal pilav ve kuzu incik, System.String[]

Musabbeh el Kaabi, Birleşik Arap Emirlikleri'nden çıkan ilk şef aşçı. Kendisiyle tanışmak ve özel iftar menüsünü tatmak için Dubai'deki Jumeirah Zabeel Saray Oteli'ne gittik. Müslüman olmayan insanlar da Ramazan atmosferini yaşamak, orucun ritüellerini deneyimlemek ve iftar yapmak için buraya geliyor.


Kral pilavı ve kuzu incik ile hazırlanan geleneksel 'Ouzi' yemeği


Şef Musabbeh'in iftar için hazırladığı özel menüde bir zamanlar sadece kral ya da zengin insanların yiyebildiği, pahalı malzemeler ile hazırlanan 'kral pilavı' var. Bu yemek için ciğer, dana eti, soğan, kızarmış karnabahar, haşlanmış nohut, safran pilavı ve baharatlar karıştırılıyor. Daha sonra garnitürler ile süslenerek misafirlere servis ediliyor.

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Birleşik Arap Emirlikleri, Euronews, Dubai, Şef, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:10 
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