İlk Birleşik Arap Emirlikleri şefi Musabbeh'in özel iftar menüsü: Oryantal pilav ve kuzu incik

Musabbeh el Kaabi, Birleşik Arap Emirlikleri'nden çıkan ilk şef aşçı. Kendisiyle tanışmak ve özel iftar menüsünü tatmak için Dubai'deki Jumeirah Zabeel Saray Oteli'ne gittik. Müslüman olmayan insanlar da Ramazan atmosferini yaşamak, orucun ritüellerini deneyimlemek ve iftar yapmak için buraya geliyor.



Kral pilavı ve kuzu incik ile hazırlanan geleneksel 'Ouzi' yemeği



Şef Musabbeh'in iftar için hazırladığı özel menüde bir zamanlar sadece kral ya da zengin insanların yiyebildiği, pahalı malzemeler ile hazırlanan 'kral pilavı' var. Bu yemek için ciğer, dana eti, soğan, kızarmış karnabahar, haşlanmış nohut, safran pilavı ve baharatlar karıştırılıyor. Daha sonra garnitürler ile süslenerek misafirlere servis ediliyor.