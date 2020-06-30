İlk bulgulara göre küçük İkra Nur öldürülerek dere yatağına atılmış - Son Dakika

İlk bulgulara göre küçük İkra Nur öldürülerek dere yatağına atılmış

İlk bulgulara göre küçük İkra Nur öldürülerek dere yatağına atılmış Giresun'un Bulancak ilçesinde 4 gün önce kaybolan 7 yaşındaki İkranur Tirsi'yi arama çalışmaları acı bir şekilde sonuçlandı.

İlk bulgulara göre küçük İkra Nur öldürülerek dere yatağına atılmış

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GİRESUN - Giresun'un Bulancak ilçesinde 4 gün önce kaybolan 7 yaşındaki İkranur Tirsi'yi arama çalışmaları acı bir şekilde sonuçlandı. Küçük kızın cansız bedeni evine 4 km uzaklıktaki Adaköy Deresi kenarında bulundu.

Bulancak ilçesi İcilli köyünde 27 Haziran cumartesi günü kaybolan 7 yaşındaki İkranur Tirsi'yi arama çalışmalarının 4. gününde küçük kızın cansız bedenine ulaşıldı. Jandarma Özel Harekat, AFAD, AKUT, UMKE, Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin katıldığı arama çalışmaları bugün Adaköy Deresi kenarında yoğunlaştı. Yapılan aramalar sonrasında küçük kızın cesedi evine 4 km mesafedeki Adaköy Deresi kenarında bulundu. Küçük kızın öldürülerek dere kenarına atıldığı belirlenirken, öldürme olayının nasıl gerçekleştiği ile ilgili bilgi verilmedi. Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından minik kızın cesedi ambulansla otopsi için Giresun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bulancak, İkra Nur, Giresun, Adaköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 16:25 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İlk bulgulara göre küçük İkra Nur öldürülerek dere yatağına atılmış - Son Dakika
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