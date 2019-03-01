Son Dakika Haberleri: İlk Buluşmada Yenmemesi Gereken Yiyecekler - Yer Misin Yemez Misin?

İlk Buluşmada Yenmemesi Gereken Yiyecekler - Yer Misin Yemez Misin?

20 dakika önce

İlk buluşmada yediğiniz en ilginç yemek hangisiydi?

İlk buluşmada yediğiniz en ilginç yemek hangisiydi? Bu bölümde ilk buluşmada yenilmesi en zor yiyeceklerden aklımıza gelen 3 tanesini denettirdik! Bakalım konuklarımız bu sınavı başarıyla geçebildi mi?

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 08:01 Kaynak: Youtube

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