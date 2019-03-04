İlk Buluşmada Yenmemesi Gereken Yiyecekler - Yer Misin Yemez Misin?
1 saat önce
İlk buluşmada yediğiniz en ilginç yemek hangisiydi?
İlk buluşmada yediğiniz en ilginç yemek hangisiydi? Bu bölümde ilk buluşmada yenilmesi en zor yiyeceklerden aklımıza gelen 3 tanesini denettirdik! Bakalım konuklarımız bu sınavı başarıyla geçebildi mi?
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 09:06 Kaynak: Youtube
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