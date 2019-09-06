Son Dakika Haberleri: İlk cankurtarma şampiyonası yarın yapılıyor
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İlk cankurtarma şampiyonası yarın yapılıyor

2 saat önce

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF)'nun cankurtarma spor branşında ilk kez düzenlediği Bireysel Cankurtarma Şampiyonası yarın (7 Eylül Cumartesi) Kocaeli Kandıra Cebeci Halk Plajı'nda yapılacak.

İlk cankurtarma şampiyonası yarın yapılıyor, System.String[]

25 sporcunun katılacağı şampiyonada madalyalar, koşu yüzme koşu, sahil hızlı koşu (90 metre), ekipmanlı kurtarma yarışı ve sahil koşu (800-1000 metre) etaplarında ve genel klasman bireyselde verilecek. Yarışma, cankurtarma branşında TSSF tarafından düzenlenen ilk ulusal şampiyona olacak. Kandıra'nın Cebeci Halk Plajı'nda seyircilere açık etaplarda yapılacak Bireysel Cankurtarma Şampiyonası'nda yarışlar 7 Eylül Cumartesi günü saat 13:45'te başlayıp 16:15'te kapanış ve genel klasman madalya töreni ile sona erecek.

TSSF Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen, birçok branşta uluslararası şampiyonalarda bayrağımızı madalya kürsüsünde dalgalandıran bir federasyon olarak, cankurtarmada da bir atılım sürecine girdiklerini belirtip, "İlk kez düzenliyoruz. Son derece heyecanlıyız. Eminim ki güzel bir organizasyon olacak. Gelecek yıllarda bu organizasyonumuzu daha da büyüteceğiz. Yarışmacılara şimdiden başarılar diliyorum. Başta TSSF Kocaeli İl Temsilcimiz Celal Kavaz olmak üzere, emeği ve desteği büyük olan Kocaeli Belediyesi, Kandıra Belediyesi, İl ve İlçe Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Müdürlükleri, Kocaeli Valiliği ve Kandıra Kaymakamlığı'na çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kandıra, Kocaeli, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 02:01 Kaynak: Bültenler
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