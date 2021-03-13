İlk çaylar Süleymanpaşa'dan: 450 işyerine 4 buçuk ton çay ve şeker - Son Dakika

İlk çaylar Süleymanpaşa'dan: 450 işyerine 4 buçuk ton çay ve şeker

13.03.2021 00:58
İlk çaylar Süleymanpaşa'dan: 450 işyerine 4 buçuk ton çay ve şeker, System.String[]

Süleymanpaşa Belediyesi, salgınla mücadelede il bazlı kontrollü yeni döneme geçiş itibarıyla uzun süredir kapalı olan kahvehane ve çay ocaklarının yeniden açılmasına karar verilmesinin ardından bu işletmelere paket çay ve şeker desteği vermeye başladı.

Süleymanpaşa Belediyesi, salgınla mücadelede il bazlı kontrollü yeni döneme geçiş itibarıyla uzun süredir kapalı olan kahvehane ve çay ocaklarının yeniden açılmasına karar verilmesinin ardından bu işletmelere paket çay ve şeker desteği vermeye başladı. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, odaya bağlı yaklaşık 450 kahvehane ve çay ocağına, işletme başına 6 kilogram çay ve 4 kilogram sargılı küp şeker dağıttı.

Tüm dünyada olduğu gibi bir yıldır Türkiye'de de hayatı olumsuz etkileyen korona virüsü salgınının yayılması özellikle ekonomik hayata ciddi darbe vururken, birçok işletmenin de salgın tedbirleri dolayısıyla faaliyetlerine ara verilmişti. Kahvehane, çay ocağı ve kafeteryalar gibi sosyal alan kabul edilen işletmeler de bu kapsamda geçici olarak kapatılmıştı.

Başkan Yüksel'den kahveciler odasına ziyaret

Tekirdağ Kahveciler, Kıraathaneciler ve Büfeciler Odası Başkanı Fahrettin Bayar'ı ziyaret eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, odaya bağlı yaklaşık 450 kahvehane ve çay ocağına, işletme başına 6 kilogram çay ve 4 kilogram sargılı küp şekerden oluşan destek paketini sembolik olarak takdim etti. Bu sayede işyerlerine toplamda 4 buçuk tona yakın şeker ve çay dağıtılmış oldu.

450 işletmeye çay ve şeker desteği

Salgın süresince Süleymanpaşa Belediyesi olarak tüm imkanları seferber ettiklerini ve özellikle zor durumda kalan esnafa yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Yüksel, kahvehanelere de destek vermek amacıyla odaya bağlı işletmelere belediye ekipleri tarafından dağıtımların başlatıldığını ifade etti. Yüksel, odaya bağlı 450 işletmeye, 6 kilogram çay ve 4 kilogram sargılı küp şeker ile destek olduklarını açıkladı.

Başkan Yüksel'e destekleri için teşekkür eden Oda Başkanı Bayar, salgının başladığı günden bu yana kapalı olan kahvehanelerin çok zor durumda olduklarını hatırlatarak, Süleymanpaşa Belediyesinin verdiği çay ve şeker desteğinin maddi anlamından daha büyük bir manevi değeri olduğunun altını çizdi. - TEKİRDAĞ

Cüneyt Yüksel, Türkiye, Darbe, küp, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İlk çaylar Süleymanpaşa'dan: 450 işyerine 4 buçuk ton çay ve şeker - Son Dakika Ekonomi


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