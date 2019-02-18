Son Dakika Haberleri: İlk Cemre 19-20 Şubat'ta Havaya Düşecek

İlk Cemre 19-20 Şubat'ta Havaya Düşecek

1 saat önce

Baharın müjdeleyicisi olarak bilinen cemre ilk olarak 19-20 Şubat'ta havaya düşecek.

İlk Cemre 19-20 Şubat'ta Havaya Düşecek, System.String[]
Baharın müjdeleyicisi olarak bilinen cemre ilk olarak 19-20 Şubat'ta havaya düşecek.

Halk arasında baharın müjdeleyicisi olarak adlandırılan cemre bir hafta arayla havaya, suya ve toprağa düşecek. İlk cemre 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düşecek. İkinci cemre ise 26-27 Şubat tarihlerinde suya, üçüncü cemre ise 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşecek. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 11:03 Kaynak: İHA

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