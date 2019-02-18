İlk Cemre 19-20 Şubat'ta Havaya Düşecek
1 saat önce
Baharın müjdeleyicisi olarak bilinen cemre ilk olarak 19-20 Şubat'ta havaya düşecek.
Baharın müjdeleyicisi olarak bilinen cemre ilk olarak 19-20 Şubat'ta havaya düşecek.
Halk arasında baharın müjdeleyicisi olarak adlandırılan cemre bir hafta arayla havaya, suya ve toprağa düşecek. İlk cemre 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düşecek. İkinci cemre ise 26-27 Şubat tarihlerinde suya, üçüncü cemre ise 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşecek. - KAYSERİ
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 11:03 Kaynak: İHA
İstanbul'da Riskli Olduğu Tespit Edilen 80 Daireli Site Mühürlendi
Altın Madalya Kazanan Milli Tekvandocu Selen Gündüz, İranlı Rakibine Bayrak Dersi Verdi
Cebelitarık'taki 300 Yıllık Anlaşmazlık İspanya ve İngiltere Donanması Karşı Karşıya Geldi
ATM'de Kartı Sıkışınca Ortalığı Birbirine Katan Genç Kız, Hırsızlıktan Tutuklandı