İlk Cemre 19-20 Şubat'ta Havaya Düşecek

Baharın müjdeleyicisi olarak bilinen cemre ilk olarak 19-20 Şubat'ta havaya düşecek.

Baharın müjdeleyicisi olarak bilinen cemre ilk olarak 19-20 Şubat'ta havaya düşecek.



Halk arasında baharın müjdeleyicisi olarak adlandırılan cemre bir hafta arayla havaya, suya ve toprağa düşecek. İlk cemre 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düşecek. İkinci cemre ise 26-27 Şubat tarihlerinde suya, üçüncü cemre ise 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşecek. - KAYSERİ

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