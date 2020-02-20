İlk Cemre Havaya Düştü - Son Dakika
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İlk Cemre Havaya Düştü

7 saat önce

Havanın ısınması ve bahar mevsiminin habercisi olan ilk cemre havaya düştü.

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Havanın ısınması ve bahar mevsiminin habercisi olan ilk cemre havaya düştü.


Kış mevsiminin bitişi ve bahar mevsiminin gelişinin habercisi olan ilk cemre 19-20 Şubat tarihinde havaya düştü. İlk cemrenin havaya düşmesi ile birlikte hava sıcaklıklarında artış olurken ikinci cemre 26-27 Şubat'ta suya, üçüncü cemre 5-6 Mart'ta ise toprağa düşecek.


Cemre Nedir?


Arapça kökenli bir kelime olan "cemre"'nin sözlük anlamı kor yani ateştir. Halk arasında ise sıcaklığın artması olarak bilinir. Cemrenin ilkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanılır. Bu düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak ısınır. Cemre düşmesi Türk kültüründe de önemli bir yere sahiptir. - KAYSERİ

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 09:20 Kaynak: İHA
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