İlk cemre havaya düştü - Son Dakika

Havanın ısınması ve bahar mevsiminin habercisi olan ilk cemre havaya düştü.

Kış mevsiminin bitişi ve bahar mevsiminin gelişinin habercisi olan ilk cemre 19-20 Şubat tarihinde havaya düştü. İlk cemrenin havaya düşmesi ile birlikte hava sıcaklıklarında artış olurken ikinci cemre 26-27 Şubat'ta suya, üçüncü cemre 5-6 Mart'ta ise toprağa düşecek.

CEMRE NEDİR?

Arapça kökenli bir kelime olan "cemre"'nin sözlük anlamı kor yani ateştir. Halk arasında ise sıcaklığın artması olarak bilinir. Cemrenin ilkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanılır. Bu düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak ısınır. Cemre düşmesi Türk kültüründe de önemli bir yere sahiptir.

(İHA)