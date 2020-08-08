İlk çeyrek finalist Manchester City - Son Dakika

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Real Madrid'i 2-1 yenen Manchester City, sahasında da rakibini 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında İngiliz ekibi Manchester City, Etihad Stadyumu'nda İspanyol ekibi Real Madrid'i konuk etti. Mücadele oldukça tempolu başladı. 9. dakikada Jesus'un pasında topla buluşan Sterling topu ağlara göndererek İngiliz ekibini 1-0 öne geçirdi. 28. dakikada Real Madrid, Benzema'nın golüyle skoru eşitledi eve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda da iki takım hücumda etkili olmaya çalıştı. 68. dakikada defansın hatasını iyi değerlendiren Jesus araya girerek topu ağlara gönderdi. (2-1) Bu gol aynı zamanda maçın da skoru oldu. İlk karşılaşmada da aynı sonuçla Real Madrid'i geçen Manchester City çeyrek finale yükseldi.

(İHA)