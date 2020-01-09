İlk çeyrek ihracat beklentisi arttı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi İlk çeyrek ihracat beklentisi arttı - Son Dakika Ekonomi

İlk çeyrek ihracat beklentisi arttı

6 saat önce

İhracat beklenti endeksi, 2020 yılı birinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 5 puan artarak 113,9 oldu.

İlk çeyrek ihracat beklentisi arttı, System.String[]

İhracat beklenti endeksi, 2020 yılı birinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 5 puan artarak 113,9 oldu.


Ticaret Bakanlığı, 2020 yılı birinci çeyrek Dış Ticaret Beklenti Anketi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, ihracat beklenti endeksi, 2020 yılı birinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 5 puan artarken, geçen yılın aynı çeyreğine göre ise 3,1 puan azaldı. 2019 yılı 4. çeyrekte 108,9 olan endeks, 2020 yılı birinci çeyrekte 113,9 oldu. 100'ün üzerinde gerçekleşen İhracat Beklenti Endeksi, Türkiye'nin önde gelen ihracatçı firmalarının 2020 yılı birinci çeyrekte ihracatın artacağı yönünde beklentilere sahip olduğuna işaret etti.


2020 yılı birinci çeyrekte, ihracat beklenti endeksine dahil edilen sorulardan gelecek 3 aya ilişkin ihracat beklentisi ve ihracat sipariş beklentisi sorularına ait endeksler ihracat beklenti endeksini önceki çeyreğe göre azalış yönünde etkiledi. Buna karşın, şu anda kayıtlı ihracat sipariş düzeyi ve son 3 aya ilişkin ihracat sipariş düzeyi sorularına ait yayılım endeksleri İhracat Beklenti Endeksini önceki çeyreğe göre artış yönünde etkiledi.


İthalat beklentisinde artış


İthalat Beklenti Endeksi, 2020 yılı birinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 9,4 puan, geçen yılın aynı çeyreğine göre ise 11,2 puan arttı. 2019 yılı 4. çeyrekte 96,5 olan endeks, 2020 yılı birinci çeyrekte 105,9 oldu. 100'ün üstünde gerçekleşen İthalat Beklenti Endeksi, Türkiye'nin önde gelen ithalatçı firmalarının 2020 yılı birinci çeyrekte ithalatın artacağı yönünde beklentilere sahip olduğuna işaret etti.


2020 yılı birinci çeyrekte, İthalat Beklenti Endeksine dahil edilen sorulardan ithalat sipariş düzeyi (son 3 ay) sorusuna ilişkin yayılım endeksi İthalat Beklenti Endeksini önceki çeyreğe göre azalış yönünde etkilerken diğer soruların yayılım endeksleri İthalat Beklenti Endeksini artış yönünde etkiledi. - İSTANBUL

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 10:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şeker Piliç'e ait 37 marka icradan yarı fiyatına satışa çıkacak
Türkiye'nin kaya kamyonu "Deve" seri üretime hazırlanıyor Erkan Petekkaya'nın 'rüşvet' iddiası mahkemede gerginliğe yol açtı Türkiye-İran sınırında uçağın kuyruk izi, ilginç görüntüler oluşturdu

Son Dakika Haberleri
16:24 İBB, personel alımı için ilana çıktı! İşte kadrolar - Son Dakika Ekonomi
16:20 Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı - Son Dakika Ekonomi
16:11 Samsung, Taşınabilir SSD T7 Touch'ı piyasaya sürdü - Son Dakika Ekonomi
16:04 Yerli temizlik teknolojileri İstanbul'da görücüye çıktı - Son Dakika Ekonomi
15:58 Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi azaldı - Son Dakika Ekonomi
15:50 Bilinmeyen numaralar hizmeti veren şirketlerin geliri 587 milyon lirayı geçti - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2020 16:45:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İlk çeyrek ihracat beklentisi arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]