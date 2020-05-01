İlk çeyrekte 1 milyar 48 milyon TL ciro yaptı, online satışları yüzde 109 arttı

Koronavirüs sonrası online alışverişlerin büyük patlama yaşaması e-ticaret satışları da yapan şirketlerin cirolarına da yansımaya başladı. Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa , 2020 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25 büyümeyle 1 milyar 48 milyon TL ciroya ulaştı. 2020 yılında online satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 109 büyüdü. Online satışların payı teknoloji perakendecisinin bu dönemdeki toplam cirosunun yüzde 10,7'sine ulaşmış oldu.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan dünyayı ve Türkiye'yi derinden etkileyen koronavirüs(covid-19) salgını sonrası online alışverişler daha arttı.Evlerine kapanan tüketicilerin online alışverişlerle ihtiyaçlarını karşılaması e-ticaret satışları da yapan firmaların rakamlarına da yansıdı. Sabancı Holding iştiraklerinden, teknoloji perakendecisi Teknosa yaptığı açıklamada 2019 yılının son çeyreğinde gösterdiği başarılı performansın 2020 yılının ilk çeyreğinde de devam ettirdiğine ve özellikle de online satışların artışına dikkat çekti. 'Yeni Neslin Teknosa'sı mottosuyla dijitalleşme altyapısına yapılan yatırımlar ve müşteri odaklı dönüşüm, ciro, sepet büyümesi, Teknosa.com ve mobil platformlarında yükselen satış grafiği ile kendisini gösterdiğine açıklamada yer verildi. Bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25'lik bir büyüme gerçekleştiren Teknosa'nın ilk çeyrek cirosu ise 1 milyar 48 milyon TL oldu.

ONLINE SATIŞLAR YÜZDE 109 BÜYÜDÜ

Teknosa, 2020 yılının ilk üç ayında e-ticaret kanalındaki performansıyla da dikkat çekiyor. 2020 yılında online satışlar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 109 büyüdü. Online satışların payı Teknosa'nın bu dönemdeki toplam cirosunun yüzde 10,7'sine ulaşmış oldu. 2020 yılı ilk çeyrek sonuçlarını değerlendiren Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan, "Dijitalleşme ve müşteri odaklı dönüşüm ile yükselen performansımızı sürdürdük. 'Yeni Neslin Teknosa'sı vizyonuyla dijital altyapımıza önemli yatırımlar yaparak müşterilerimize her an, her yerde, diledikleri şekilde alışveriş yapabilmelerini sağlamak üzere çalışıyoruz. Özellikle son birkaç yıldır üzerine eğildiğimiz veri analitiği modelleriyle müşterilerimizin ihtiyaç ve isteklerine göre şekil alabiliyor, onlara daha fazla değer sunabiliyoruz. Bunun karşılığını almak bu alandaki atılımlarımızı hızlandırmak anlamında hepimizi motive ediyor" dedi.

SALGIN TEKNOLOJİNİN SUNDUKLARININ ÖNEMİNİ BİR KEZ DAHA HATIRLATTI

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 (Koronavirüs) salgınının teknoloji alışverişi ihtiyaçlarına etki ettiğini ifade eden Bülent Gürcan şunları söyledi: "Teknosa olarak bu dönemde en temel önceliğimiz müşterilerimiz ve çalışanlarımızın sağlığı. Bu kapsamda sürecin en başından itibaren hızlıca önlemlerimizi aldık ve mağazaları ilk kapatma kararı alan teknoloji perakendecisi olduk. 22 Mart gecesi itibariyle tüm mağaza faaliyetlerimizi geçici olarak durdurduktan sonra müşterilerimize Teknosa.com ve mobil platformlarımız üzerinden kesintisiz hizmet vermeye devam ettik. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz dijitalleşme yatırımları hem müşterilere sunduğumuz hizmetin devamlılığı hem de operasyonların, süreçlerin sürdürülmesi noktasında bu yeni ve zorlu koşullara hızla adapte olmamızı sağladı. Bu zor dönemde online kanallarımızdaki satış artışı, bizlere hayatlarımızda teknolojinin ne kadar önemli bir yer kapladığını ve zaruri bir ihtiyaç olduğunu bir kez daha gösterdi. Dileğimiz tüm dünyada ve ülkemizde en kısa zamanda bu salgının geride bırakılması. Tüm müşterilerimizle online kanallarımızın yanı sıra mağazalarımızda en sağlıklı koşullarda buluşmak için sabırsızlanıyoruz"

- İstanbul