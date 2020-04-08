Son Dakika › Ekonomi › İlk çeyrekte 27 girişime 20 milyon dolar yatırım - Son Dakika Ekonomi
İlk çeyrekte 27 girişime 20 milyon dolar yatırım
56 dakika önce
Yılın ilk çeyreğinde girişimlere yapılan yatırımlar yerinde sayarak yaklaşık 20 milyon dolar oldu.
Yılın ilk çeyreğinde girişimlere yapılan yatırımlar yerinde sayarak yaklaşık 20 milyon dolar oldu.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 04:54
Son Dakika Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Ücretsiz izne çıkarılan çalışanlar için maaş desteği başlatacağız Osmaniye'deki üreticiler elde kalan binlerce demet ıspanağı Savrun Çayı'na döktü BDDK, bankalara kredilerin amacı dışında kullanılmamasını tavsiye etti Altının kilogramı 359 bin 300 liraya yükseldi