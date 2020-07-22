İlk cuma namazı için Eskişehir'den Ayasofya'ya bisikletle yolculuk - Son Dakika

Eskişehir'de 4 bisikletçi, müzeden camiye çevrilen, İslam dünyasının en kıymetli varlıklarından biri olan Ayasofya'da kılınacak olan ilk cuma namazına katılmak için bisikletleriyle yola çıktı.

Eskişehir'de 4 bisiklet tutkunu, 86 yıl sonra ilk namazın kılınacağı Ayasofya Camii'ne gitmek için bisikletle yola çıktı. Daha önce Saray Bosna'dan Arnavutluk'a, Almanya'dan Türkiye'ye, Gürcistan'dan Yunanistan'a kadar bisikletle yolculuk yapan ekip, bu kez hayatlarının en değerli yolculuğuna çıktı. 30 yıllık bisikletçi Fatih Çurman'ın öncülüğünde pedal çeviren ekipte 6 yaşında bir çocuk da bulunuyor. Bu sabah Eskişehir Deliklitaş Mahallesi'nden hareket eden ekip, yaklaşık 340 kilometrelik yolu bisikletle aştıktan sonra cuma sabahı İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda bulunan Ayasofya'ya ulaşmayı planlıyor. Ekip ilk geceyi Adapazarı'nda, ikinci geceyi o saatte bulunduğu yerde kamp kurarak geçirmeyi planlıyor.

"Hayatımızın en değerli yolculuğu için pedal basacağız"

Eskişehir'den yola çıkan ekibin başında olan Fatih Çurman, yola çıkmadan önce yaptığı konuşmada, "Biz serbest bisikletçileriyiz. Bizim bir dernek veya kulübümüz yok. Ancak bu halde de 3 ekip arkadaşımla yaklaşık 30 yıldır sürekli yeni yollara düşüyoruz. Daha önce bisikletle ülkeden ülkeye kadar yaptığımız yolcularımız oldu. Bu kez 6 yaşında olan bir minik bisikletçimiz de bu ekibe katılmak istedi. Biz de gelecek neslimiz olan kendisini kırmadık. O da tarihin bir parçası olsun istedik. Biz bunca yıldır binlerce kilometre sadece bisikletle geçtik. Ancak Ayasofya'ya çıktığımız bu yolculuk hayatımızın en değeli yolculuk olarak. Manevi değeri yüksek olan bu yolculuktan sonra katılacağımız cumaya, Fatih Sultan Mehmet efendimizin maneviyatını yaşayacağız. Cumhurbaşkanımız 86 yıl sonra Ayasofya'nın zincirlerini kırdı. Biz de bisikletin zincirleriyle bu tarihi cumanın bir parçası olmak istedik" dedi. - ESKİŞEHİR