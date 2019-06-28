Son Dakika Haberleri: İlk defa Almanya'ya geliyor: 41 ton yola çıktı
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İlk defa Almanya'ya geliyor: 41 ton yola çıktı

1 saat önce

AYDIN'ın Sultanhisar İlçesine bağlı Atça Mahallesi, dünyaca ünlü Atça çileğinin ardından karpuzu ile de adından söz ettiriyor.

İlk defa Almanya'ya geliyor: 41 ton yola çıktı, System.String[]
AYDIN'ın Sultanhisar İlçesine bağlı Atça Mahallesi, dünyaca ünlü Atça çileğinin ardından karpuzu ile de adından söz ettiriyor. Sezonda yaklaşık 45 bin ton üretilen, yüzde 90'ı yurt içinde tüketilen ve yüzde 10'u ise başta Irak ve Ukrayna'ya ihraç edilen Atça Karpuzu, ilk kez bu sezonda Almanya'ya ihraç edildi.

DEVAMI GELECEK

Atçalı Toptancı Hali esnaflarından ve üreticilerden Ali Polat, Atça karpuzunun ilk kez Almanya'ya yola çıktığını ifade ederek, "Çilekten sonra en fazla karpuz satıyoruz. Aracılarımız sayesinde bu sezon ilk kez Almanya'ya ihraç ediyoruz. İlk etapta 2 tır, yani 41 ton karpuzumuz Almanya yolcusu. Oradaki gurbetçilerimiz başta olmak üzere Almanları Atça karpuzumuzun lezzeti ile tanıştıracağız. İnşallah bunun da devamı gelecek" dedi.

3 BİN DÖNÜM ALANDA YETİŞİYOR

Atça Toptancı Hal Müdürü Levent Kavçin de karpuz hasat sezonunun 25 gün önce başladığını ifade ederek, "3 bin dönüm arazide 40-45 bin ton civarı Atça karpuzu yetiştiriliyor. Bu yıl ilk kez Almanya'ya ihraç ediyoruz. Bu yıl fiyatlar tatmin edici olmasa da üreticimiz zarar etmemek için çaba sarfediyor" dedi.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 01:43 
Ukrayna, Sultanhisar, Almanya, Atça, Güncel
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