Üye Girişi
İlk defa ayı gören vatandaşlardan gülümseten tepki - Son Dakika

İlk defa ayı gören vatandaşlardan gülümseten tepki

25.07.2021 10:34

İlk defa ayı gören vatandaşlardan gülümseten tepki Sivas'ta dağlık bir alanda gördükleri ayı yavrusunu cep telefonu ile görüntüleyen vatandaşların verdiği tepkiler gülümsetti Sivas'ta dağlık bir alanda gördükleri ayı yavrusunu cep telefonu ile görüntüleyen vatandaşların verdiği tepkiler gülümsetti.

İlk defa ayı gören vatandaşlardan gülümseten tepki

Sivas'ta dağlık bir alanda gördükleri ayı yavrusunu cep telefonu ile görüntüleyen vatandaşların verdiği tepkiler gülümsetti

SİVAS - Sivas'ta dağlık bir alanda gördükleri ayı yavrusunu cep telefonu ile görüntüleyen vatandaşların verdiği tepkiler gülümsetti.

Sivas'tan Hafik'e giden Gizem Nur Tülek ve arkadaşları yolda dağlık bir alanda ayı yavrusu gördü. Cep telefonu kamerası ile ayı yavrusunu görüntüleyen Gizem Nur Tülek ve arkadaşlarının verdiği tepkiler ise gülümsetti. İlk defa ayı gördüklerini söyleyen vatandaşlar ayı yavrusunu kuçu kuçu diye çağırdı. Dağın üst kısmına doğru ilerleyen yavru ayı bir çalılığa saklanarak gözden kayboldu. Ayı yavrusunu gören arkadaşların gülümseten diyalogu ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

İlk defa ayı gören vatandaşlardan gülümseten tepki
İlk defa ayı gören vatandaşlardan gülümseten tepki
İlk defa ayı gören vatandaşlardan gülümseten tepki
İlk defa ayı gören vatandaşlardan gülümseten tepki

Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İlk defa ayı gören vatandaşlardan gülümseten tepki - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hindistan'da kara mantar hızla yayılıyor! Hastalığı geçiren adam: En kötüsü korona sanmıştım 10:39 Hindistan'da kara mantar hızla yayılıyor! Hastalığı geçiren adam: En kötüsü korona sanmıştım Çağlayan Adliyesi önünde ilginç tartışma! Avukat, taksi nedeniyle tartıştığı hakimi tekmeyle darp etti 10:30 Çağlayan Adliyesi önünde ilginç tartışma! Avukat, taksi nedeniyle tartıştığı hakimi tekmeyle darp etti Film gibi olay! Savaştan kaçan iki sporcu kardeş, Tokyo Olimpiyatları'nda buluştu 10:26 Film gibi olay! Savaştan kaçan iki sporcu kardeş, Tokyo Olimpiyatları'nda buluştu
Şükran Oval kesenin ağzını açtı! Giydiği mayonun fiyatı 6 bin TL 10:20 Şükran Oval kesenin ağzını açtı! Giydiği mayonun fiyatı 6 bin TL İzmir'de bir otomobilin metro inşaatındaki 25 metrelik çukura düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı 03:14 İzmir'de bir otomobilin metro inşaatındaki 25 metrelik çukura düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Arkadaşının evine havalandırma boşluğundan girmek isteyen genç, sıkıştığı yerde öldü 00:04 Arkadaşının evine havalandırma boşluğundan girmek isteyen genç, sıkıştığı yerde öldü
Sanatçı Turgay Yıldız korona aşısı yüzünden mi öldü? Ailesi iddialara yanıt verdi 22:29 Sanatçı Turgay Yıldız korona aşısı yüzünden mi öldü? Ailesi iddialara yanıt verdi Günde birkaç defa mastürbasyon yapan adam, felç geçirip hastanelik oldu 19:30 Günde birkaç defa mastürbasyon yapan adam, felç geçirip hastanelik oldu

Son Dakika Haberleri
10:42 Aşı karşıtlarını ikna tavsiyesi Bilim Kurulu Üyesi İsmail Balık'tan geldi: Çift doza konser ya da maç bileti hediye edilsin
10:38 Hindistan'da kara mantar hızla yayılıyor! Hastalığı geçiren adam: En kötüsü korona sanmıştım
10:33 Felaketin yaşandığı Şile'deki akıntılara şampiyon bir yüzücü bile karşı koyamaz
10:30 Çağlayan Adliyesi önünde ilginç tartışma! Avukat, taksi nedeniyle tartıştığı hakimi tekmeyle darp etti
10:27 E5'te şüpheli ölüm! Cansız bedeni, köprünün korkuluklarına asılı olarak bulundu
10:26 Film gibi olay! Savaştan kaçan iki sporcu kardeş, Tokyo Olimpiyatları'nda buluştu
10:23 Gaziantepspor'un borcuna kefil olan teknik direktör Burak Şar, tekrar hapse girecek
10:19 Şükran Oval kesenin ağzını açtı! Giydiği mayonun fiyatı 6 bin TL
19:08 Asya Kaplan Sivrisineği İstanbul'dan sonra 13 ilde daha ortaya çıktı
19:06 Selin Ciğerci, ortalığı salladı! Konserde Bülent Ersoy'a kalça dansı yaptı
Aşı karşıtlarını ikna tavsiyesi Bilim Kurulu Üyesi İsmail Balık'tan geldi: Çift doza konser ya da maç bileti hediye edilsin Aşı karşıtlarını ikna tavsiyesi Bilim Kurulu Üyesi İsmail Balık'tan geldi: Çift doza konser ya da maç bileti hediye edilsin         
10:43
Felaketin yaşandığı Şile'deki akıntılara şampiyon bir yüzücü bile karşı koyamaz Felaketin yaşandığı Şile'deki akıntılara şampiyon bir yüzücü bile karşı koyamaz         
10:34
E5'te şüpheli ölüm! Cansız bedeni, köprünün korkuluklarına asılı olarak bulundu E5'te şüpheli ölüm! Cansız bedeni, köprünün korkuluklarına asılı olarak bulundu         
10:28
Gaziantepspor'un borcuna kefil olan teknik direktör Burak Şar, tekrar hapse girecek Gaziantepspor'un borcuna kefil olan teknik direktör Burak Şar, tekrar hapse girecek         
10:23
Kardeşlerim dizisinin Harika'sı Gözde Türker muhteşem bir düğünle evlendi Kardeşlerim dizisinin Harika'sı Gözde Türker muhteşem bir düğünle evlendi         
08:11
Sedat Peker'in oğlu Celalhan Peker'in pasaportu iptal edildi Sedat Peker'in oğlu Celalhan Peker'in pasaportu iptal edildi         
00:49
Karaman'da komşular arasında çıkan kavgada kan döküldü: 1 ölü, 6 yaralı Karaman'da komşular arasında çıkan kavgada kan döküldü: 1 ölü, 6 yaralı         
22:57
Sokak röportajında gaziye söylenen sözler sosyal medyada tepki topladı Sokak röportajında gaziye söylenen sözler sosyal medyada tepki topladı         
21:53
Kıyma çekmek isterken akıma kapılıp öldü Kıyma çekmek isterken akıma kapılıp öldü         
19:12
Selin Ciğerci, ortalığı salladı! Konserde Bülent Ersoy'a kalça dansı yaptı Selin Ciğerci, ortalığı salladı! Konserde Bülent Ersoy'a kalça dansı yaptı         
19:07
Kuşadası Milli Park'ındaki şezlong ve şemsiye fiyatları tepki topladı: Bu kadar da olmaz, yazıktır, günahtır Kuşadası Milli Park'ındaki şezlong ve şemsiye fiyatları tepki topladı: Bu kadar da olmaz, yazıktır, günahtır         
18:01
'Hain' diyen taraftara, Ghezzal cephesinden gelen cevap sert oldu 'Hain' diyen taraftara, Ghezzal cephesinden gelen cevap sert oldu         
17:44
Bez Bebek dizisiyle tanınan Asena Keskinci, plajda renkli bikinileriyle şov yaptı Bez Bebek dizisiyle tanınan Asena Keskinci, plajda renkli bikinileriyle şov yaptı         
17:29
Sinir krizi geçirip kavga ettiler! Öfkeli kadın, ''İçeceksen adam gibi iç'' dediği erkeği tekme tokat dövdü Sinir krizi geçirip kavga ettiler! Öfkeli kadın, ''İçeceksen adam gibi iç'' dediği erkeği tekme tokat dövdü         
14:09
Cezayirli judocu, Tokyo Olimpiyatları'ndan çekildi! Cezayirli judocu, Tokyo Olimpiyatları'ndan çekildi! "İsrailli sporcuyla mindere çıkmam" dedi         
12:45
Bülent Serttaş'ın klibini erotik bulan YouTube yayından kaldırdı Bülent Serttaş'ın klibini erotik bulan YouTube yayından kaldırdı         
11:22
44 yaşındaki Helin Avşar'ın banyo pozu olay oldu 44 yaşındaki Helin Avşar'ın banyo pozu olay oldu         
10:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2021 10:47:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İlk defa ayı gören vatandaşlardan gülümseten tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement