İlk Defa Bir Kırım Türkü Ukrayna Savunma Bakanı Oldu.

MAHİR BAĞIŞ

Dış politika analisti Aydın Sezer, Ukrayna Savunma Bakanlığı'na ilk defa Kırım Türkü olan Rüstem Umerov'un atanmasını "Savunma Bakanlığı gibi kritik bir görevde Türkiye ile Ukrayna arasındaki askeri ve savunma iş birliğine yönelik süreçleri yönetecek olması ya da bu süreçleri yönetecek olmasının Türkiye'nin sadece resmi boyutta değil kamuoyu boyutuyla da Ukrayna'nın yanında veya arkasında yer almasının hedeflendiğini söyleyebiliriz" diye değerlendirdi. Sezer, Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasındaki tarafsız durumunu da anımsatarak; "Önemli ve zekice yapılmış bir atama. Bu Türkiye kamuoyunun da Ukrayna'nın yanında yer almasını sağlayacak bir sürece evrilebilir. Türkiye'nin bundan sonra Rusya ile Ukrayna arasında daha ne kadar tarafsız kalabileceği konusunda da adeta Türkiye politikasının teste tabii tutulmasıdır diyebiliriz" diye konuştu.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın 24 Şubat 2022'de ülkesini müdahale etmesine başlamasından bu yana görevde olan Savunma Bakanı Oleksii Reznikov'un yerine Ukrayna Emlak Fonu'nu yöneten Rüstem Umerov'u atadı.

1982 doğumlu Rüstem Umerov, Ukrayna tarihinde bakanlık görevini üstlenecek ilk Kırım Tatar Türkü oldu. Umerov, Rus müdahalesinin ardından Ukrayna'yı Rusya'yla yapılan barış görüşmelerinde temsil etti.

Zelenski'nin Umerov'u Ukrayna Savunma Bakanı olarak atanmasının önemli bir gelişme olduğunu vurgulayan dış politika analisti Sezer, "Türkiye'deki Kırım hassasiyeti özellikle halk nezdindeki Kırım hassasiyeti, Türkiye'nin resmi dış politikasında Kırım'ın işgali ve ihlaline yönelik yaklaşımı çerçevesinde bu adımı atılmış zekice bir adım olarak değerlendirmek gerekiyor" dedi.

"TÜRKİYE'NİN SADECE RESMİ BOYUTTA DEĞİL KAMUOYU BOYUTUYLA DA UKRAYNA'NIN YANINA, ARKASINDA YER ALMASININ HEDEFLENDİĞİNİ SÖYLEYEBİLİRİZ"

Umerov'un atanmasının Türkiye kamuoyunda da yankı bulacağını belirten Sezer, "Savunma Bakanlığı gibi kritik bir görevde Türkiye ile Ukrayna arasındaki askeri ve savunma iş birliğine yönelik süreçleri yönetecek olması ya da bu süreçlere müdahil olmasının Türkiye'nin sadece resmi boyutta değil kamuoyu boyutuyla da Ukrayna'nın yanında veya arkasında yer almasının hedeflendiğini söyleyebiliriz" diye konuştu.

Umerov'un bakan olmasıyla birlikte Türkiye'nin savaş sürecinde tarafsızlığını koruma konusunda zorlanacağını öngören Sezer, "Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta tarafsızlık konumunu sürdürme gayretindeyken zaman zaman bu ülkelerden birisine biraz daha yaslandığı zaman diğer ülkenin tepkisini çekiyor. Son günlerde de buna şahit olduk" diye belirtti.

"TÜRKİYE'NİN FETÖ İLE YÜRÜTTÜĞÜ MÜCADELE ÇERÇEVESİNDE UKRAYNA İLİŞKİLERİNE DE TESİR EDECEK SONUÇLAR DOĞURABİLİR"

Söz konusu atama sonrası gerek Rusya medyasında gerek birçok mecrada Umerov'un öğrencilik yıllarında FETÖ ile kurduğu iddia edilen ilişkilere de değinen Sezer, şöyle devam etti:

"Umerov'un atanması Rusya tarafından da oldukça dikkatlice izlenen bir süreç. Bunu Rusya medyasındaki haberlere atfen söyleyebiliriz. Burada şöyle kritik bir gelişme de söz konusu. Zelenski'nin bu ayrıntıyı ya da bu detayı bilip bilmediği konusunda da açıkçası bir bilgim yok. Türk medyasında daha önce Rüstem Umerov'un geçmişiyle ilgili özellikle öğrencilik yıllarıyla ilgili henüz teyit edilememiş, teyide muhtaç birtakım bilgilere yer veriyor. Bu bilgilerin doğruluk payı var ise Türkiye'nin FETÖ ile yürüttüğü mücadele çerçevesinde Ukrayna ile ilişkilerine de bir şekilde tesir edecek sonuçlar doğurabilir. Ancak burada Türk makamlarının bu konuda atacağı adımların, Umerov'un geçmişiyle ilgili hassasiyetlerinin derecesi de önemli olacak.

Türkiye'de özellikle Rusya'ya yakın bir anlamda da ulusalcı diye nitelendirebileceğimiz medyanın bu tip haberleri yapıyor olmasının arkasında Türkiye-Rusya ilişkileri açısından dikkat çekilmesi hususu da yer alabilir."

"ZEKİCE YAPILMIŞ BİR ATAMA...TÜRKİYE'NİN RUSYA-UKRAYNA ARASINDA NE KADAR TARAFSIZ KALACAĞI KONUSUNDA TESTE TABİİ TUTULABİLİR"

Sezer, Umerov'un atanması sonrasında Türkiye dış politikasının teste tabi tutulabileceğini belirterek; "Önemli ve zekice yapılmış bir atama. Bu Türkiye kamuoyunun da Ukrayna'nın yanında yer almasını sağlayacak bir sürece evrilebilir. Türkiye'nin bundan sonra Rusya ile Ukrayna arasında daha ne kadar tarafsız kalabileceği konusunda da adeta Türkiye politikasının teste tabii tutulmasıdır diyebiliriz" diye konuştu.

"UMEROV'UN GEÇMİŞİYLE İLGİLİ HABERLERE BOLCA YER VERİLİYOR"

Sezer, sözlerini şu şekilde sonlandırdı:

"Ulusalcı yayın organlarında ve Umerov'un öğrencilik yıllarındaki bu bahsettiğim geçmişine ilişkin konuları işliyor, telegram kanallarından özellikle bu gündeme getiriliyor. Türkiye-Rusya ilişkileri konusunda yorum veren, haber yapan analistler bu konuya dikkat çekiyor. Sanıyorum onlarda da Kırım Tatarı kökenli birisinin savunma bakanı olarak atanmış olmasının Türkiye-Ukrayna ilişkilerine önemli bir ivme kazandıracağı bilincinde olmalılar ki Umerov'un geçmişiyle ilgili haberlere bolca yer veriliyor."