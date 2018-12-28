İlk Defa Buz Pisti ile Tanıştılar

İlk defa buz pisti ile tanıştılar Özel gereksinimli çocukların mutluluğu görünmeye değerdi Bilecik Belediye Başkanlığı Kültür Sosyal İşler Müdürü İsmail Cihan;

İlk defa buz pisti ile tanıştılar

Özel gereksinimli çocukların mutluluğu görünmeye değerdi

Bilecik Belediye Başkanlığı Kültür Sosyal İşler Müdürü İsmail Cihan;

"Gücümüz, tamamen bu yavrularımız ve Bilecik'te yaşayan insanımız"

"Onların sosyal ve psikolojik hayatlarına katkı sağlayabilmesi düşüncesiyle 'Biz Birlikte Hareket Ediyoruz' projesini hayata soktuk"



BİLECİK - Bilecik Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi'nde eğitim gören özel gereksinimli çocuklar ilk defa buz pisti ile tanışırken, mutluluğu görünmeye değerdi.

Bilecik Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Biz Birlikte Hareket Ediyoruz" proje kapsamında Bilecik Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi'nde eğitim gören özel gereksinimli çocuklar okullarından belediye ait araçla alınarak buz pistine getirildi. Burada ilk defa buz pisti ile tanışan özel gereksinimli çocukların mutluluğu görünmeye değerdi. Özel eğitmenler eşlinde buz pistine çocuklar hem eğlendiler hem de buz pistinin keyfini çıkardılar.

" Gücümüz, tamamen bu yavrularımız ve Bilecik'te yaşayan insanımız"

Proje hakkında bilgi veren Bilecik Belediye Başkanlığı Kültür Sosyal İşler Müdürü İsmail Cihan, belediye olarak bir çok projeye imza attıklarını, ama bu projenin farklı olduğunu belirtti. Cihan, "Bu proje kapsamında her hafta cuma günü saat 10.30'u gösterdiğinde özel eğitimli çocuklarımızı okullarından, evlerinden arabalarımızla alarak Bilecik Belediyesi Buz Pisti'nde getireceğiz. Onların sosyal ve psikolojik hayatlarına katkı sağlayabilmesi düşüncesiyle 'Biz Birlikte Hareket Ediyoruz' projesini hayata soktuk. Dolayısıyla 'Biz Birlikte Hareket Ediyoruz' projesi kapsamında biraz önce de ifade ettiğimiz gibi özel eğitimli çocuklarımızın hayatımızın bir parçası olan yavrularımızın mutlu olabilmeleri, sosyal ve psikolojik hayatlarına destek sağlayabilme düşüncesiyle bir işe koyulduk. Bizim işimiz hizmet etmek. Gücümüz, tamamen bu yavrularımız ve Bilecik'te yaşayan insanımız. Çocuklarımızı evlerinden ve okullarından arabalarımızla alıp burada gerçekleştirdiğimiz proje sonrasında yine aynı şekilde eğitmenlerimiz onlara burada eğitim veriyor, başlarında duruyor. Onların terapilerini gerçekleştiriyor ve aynı şekilde biraz öncede ifade ettiğimiz gibi çocuklarımızı buradaki işimiz bittikten sonra evlerine, okullarına ve annelerine teslim ediyoruz" dedi.

Çocuklar çok mutlu

Bilecik Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi'nde eğitim gören özel gereksinimli çocuklar " Başkanımıza teşekkürler. Buz pistine kaymaya geldik. Buz patenine geldik. Çok heyecanlıyız. Heyecanlıyım, kaymak için geldim. Hiç kaymamıştım .Bilecik İş Okulu'ndan geldik. Kaymaya geldik.Buraya ilk defa geliyorum. İlk kez geliyorum buraya" ifadelerine yer verdiler.

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