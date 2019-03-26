İlk Defa Denedim | Ödül Törenine Hazırlık?????+???????

Merhaba, ödül törenine nasıl hazırlandığımı sizinle paylaşmak istedim daha önce denemediğim bir saç modeli yaptım. bakalım begenecek misiniz)

Merhaba, ödül törenine nasıl hazırlandığımı sizinle paylaşmak istedim daha önce denemediğim bir saç modeli yaptım. bakalım begenecek misiniz)

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40 Dakika Teneffüs Projesi Başladı

2013 Yılında Aldığı Lüks Otomobil Arızalı Çıktı, Mahkeme 397 Bin TL'lik Bedelin Faiziyle Geri Ödenmesine Hükmetti

Belediye Başkanlarının Katıldığı Programda Erdoğan Sürprizi

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