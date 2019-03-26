İlk Defa Denedim | Ödül Törenine Hazırlık?????+???????
1 saat önce
Merhaba, ödül törenine nasıl hazırlandığımı sizinle paylaşmak istedim daha önce denemediğim bir saç modeli yaptım. bakalım begenecek misiniz)
Merhaba, ödül törenine nasıl hazırlandığımı sizinle paylaşmak istedim daha önce denemediğim bir saç modeli yaptım. bakalım begenecek misiniz)
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 08:10 Kaynak: Youtube
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