İlk defa drone gören masum çocuklar
40 dakika önce
İlk defa drone gören masum çocuklarVAN - Van - Bahçesaray'da bir köy okulundaki öğrenciler ilk defa drone görmenin sevincini yaşadı.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 10:28 Kaynak: İHA
İlk defa drone gören masum çocuklar
VAN - Van
- Bahçesaray
'da bir köy okulundaki öğrenciler ilk defa drone görmenin sevincini yaşadı.
Van'ın Bahçesaray İlçesi'nde bir köy okulunu ziyaret eden Bülent Şimşek
isimli drone operatörü dronesini götürdüğü okulda çocukların yakın ilgisiyle karşılaştı. Sırayla droneye dokunan çocuklar önce inceledi sonra sorularıyla operatörden bilgi aldı. Bu renkli görüntüler de kameralara yansıdı.
MADO'dan sosyal medyayı karıştıran cinsellik içeren görüntüyle ilgili açıklama
Yüzerken kayalıkların arasında buldu, yerinden çıkarınca gözlerine inanamadı
Koyunun kesik kulağı yasak aşk cinayetini çözdü! Müebbet hapis cezası aldılar