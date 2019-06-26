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İlk defa drone gören masum çocuklar

40 dakika önce

İlk defa drone gören masum çocuklarVAN - Van - Bahçesaray'da bir köy okulundaki öğrenciler ilk defa drone görmenin sevincini yaşadı.

İlk defa drone gören masum çocuklar
VAN - Van - Bahçesaray'da bir köy okulundaki öğrenciler ilk defa drone görmenin sevincini yaşadı.
Van'ın Bahçesaray İlçesi'nde bir köy okulunu ziyaret eden Bülent Şimşek isimli drone operatörü dronesini götürdüğü okulda çocukların yakın ilgisiyle karşılaştı. Sırayla droneye dokunan çocuklar önce inceledi sonra sorularıyla operatörden bilgi aldı. Bu renkli görüntüler de kameralara yansıdı.
İlk defa drone gören masum çocuklar
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 10:28 Kaynak: İHA
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