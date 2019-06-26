İlk defa drone gören masum çocuklar
59 dakika önce
Van'ın Bahçesaray ilçesinde bir köy okulundaki öğrenciler ilk defa drone görmenin mutluluğunu ve şaşkınlığını yaşadı.
Van
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 10:34 Kaynak: İHA
'ın Bahçesaray
ilçesinde bir köy okulundaki öğrenciler ilk defa drone görmenin mutluluğunu ve şaşkınlığını yaşadı.
Van'ın Bahçesaray ilçesinde bir köy okulunu ziyaret eden Bülent Şimşek
, drone'u götürdüğü okulda çocukların yakın ilgisiyle karşılaştı. Sırayla drone'u inceleyen çocuklar, sorularıyla da operatörden bilgi aldı. Çocuklar hem mutluluk hem de şaşkınlık yaşadı. - VAN
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