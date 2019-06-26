Son Dakika Haberleri: İlk defa drone gören masum çocuklar
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İlk defa drone gören masum çocuklar

30 dakika önce

Van'ın Bahçesaray ilçesinde bir köy okulundaki öğrenciler ilk defa drone görmenin mutluluğunu ve şaşkınlığını yaşadı.

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Van'ın Bahçesaray ilçesinde bir köy okulundaki öğrenciler ilk defa drone görmenin mutluluğunu ve şaşkınlığını yaşadı. Van'ın Bahçesaray ilçesinde bir köy okulunu ziyaret eden Bülent Şimşek, drone'u götürdüğü okulda çocukların yakın ilgisiyle karşılaştı. Sırayla drone'u inceleyen çocuklar, sorularıyla da operatörden bilgi aldı. Çocuklar hem mutluluk hem de şaşkınlık yaşadı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 10:36 Kaynak: İHA
Bülent Şimşek, Bahçesaray, Van, Güncel
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