Son Dakika Haberleri: İlk Defa Karne Alan Çocuklar İçin "Konvoy"

İlk Defa Karne Alan Çocuklar İçin "Konvoy"

1 saat önce

Karabük Aydınlıkevler İlkokulunda ilk defa karne alan 1. sınıf öğrencileri için araç konvoyu oluşturuldu.

İlk Defa Karne Alan Çocuklar İçin
Karabük Aydınlıkevler İlkokulunda ilk defa karne alan 1. sınıf öğrencileri için araç konvoyu oluşturuldu.

2018-2019 eğitim öğretim yılında okula başlayan ve ilk defa karne alan yaklaşık 150 birinci sınıf öğrencisiyle aileleri, sınıf öğretmenleri Cahit Üstün ile okul aile birliği iş birliğinde düzenlenen "ilk karne sevinci hatırası" adı altında okulun bahçesinde toplandı.

Karne alan öğrencilere, özel hazırlanmış içinde fotoğrafları bulunan tablolar hadiye edildi, kendilerine öğretmenleri tarafından yazılmış mektuplar verildi.

Daha önceden süslenen araçlarla konvoy oluşturan aileler, ilk defa karne alan öğrencileri de yanlarına alarak kentte tur attı.

Konvoyu gören vatandaşlar da öğrencileri alkışlayarak ve el sallayarak tebrik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 07:14 Kaynak: AA

Cahit Üstün, Karabük, Güncel
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