İlk defa kayak merkezine giden Afrikalı öğrenciler karın keyfini doyasıya yaşadı - Son Dakika

İlk defa kayak merkezine giden Afrikalı öğrenciler karın keyfini doyasıya yaşadı

17.02.2021 18:40

İlk defa kayak merkezine giden Afrikalı öğrenciler karın keyfini doyasıya yaşadı Karabük Üniversitesi'nde öğrenim gören ve ilk kez bir kayak merkezine giden Afrikalı öğrenciler Keltepe Kayak Merkezi'nde karın keyfini doyasıya yaşadı.

İlk defa kayak merkezine giden Afrikalı öğrenciler karın keyfini doyasıya yaşadı

KARABÜK - Karabük Üniversitesi'nde öğrenim gören ve ilk kez bir kayak merkezine giden Afrikalı öğrenciler Keltepe Kayak Merkezi'nde karın keyfini doyasıya yaşadı.

Türkiye'nin 53. kayak merkezi olan ve kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı Keltepe Kayak Merkezi ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

2 bin 400, 2 bin 300 ve bin metrelik 3 pist, 873 metre uzunluğunda telesiyej, 690 metre uzunluğunda 58 askı sandalyesi bulunan teleski ile babylift sistemleri ile hizmet veren tesis hafta içinde kayakseverlerin gözdesi oldu.

Geçtiğimiz hafta sonundan itibaren kar yağışının yeniden başlamasıyla birlikte ziyaretçiler 2 bin rakım yükseklikte bulunan kayak merkezinin doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yaparken, çocuklar da aileleri ile kızakla kayarak keyifli vakit geçirdi.

Karabük'ün 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi kar yağışının ardından birçok kentten misafirlerinin akınına uğrarken, yaşamlarında ilk defa kayak merkezine giden Afrika kıtasının Çad'lı ve Somali'li öğrencileri keyifli bir gün geçirip karın keyfini doyasıya yaşadı.

Ülkelerinde kar yağmadığını belirten öğrenciler Keltepe Kayak Merkezi'nde oldukları için mutlu olduklarını söylediler.

Uzun zamandır pandemi dolayısıyla evinde kaldığını ifade eden 12 yaşındaki Eray Alagöz, ağabeyi ile kayak merkezinde karın keyfini çıkardıklarını kaydetti.

Öte yandan kayak sırasında kızaklarla kayan bazı vatandaşlar da küçük çaplı yaşadıkları kazalara ise 112 ekipleri müdahale etti.

İlk defa kayak merkezine giden Afrikalı öğrenciler karın keyfini doyasıya yaşadı
İlk defa kayak merkezine giden Afrikalı öğrenciler karın keyfini doyasıya yaşadı
İlk defa kayak merkezine giden Afrikalı öğrenciler karın keyfini doyasıya yaşadı
İlk defa kayak merkezine giden Afrikalı öğrenciler karın keyfini doyasıya yaşadı
İlk defa kayak merkezine giden Afrikalı öğrenciler karın keyfini doyasıya yaşadı
İlk defa kayak merkezine giden Afrikalı öğrenciler karın keyfini doyasıya yaşadı
İlk defa kayak merkezine giden Afrikalı öğrenciler karın keyfini doyasıya yaşadı
İlk defa kayak merkezine giden Afrikalı öğrenciler karın keyfini doyasıya yaşadı
İlk defa kayak merkezine giden Afrikalı öğrenciler karın keyfini doyasıya yaşadı
İlk defa kayak merkezine giden Afrikalı öğrenciler karın keyfini doyasıya yaşadı

Kayak Merkezi, Karabük, Türkiye, kar, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam İlk defa kayak merkezine giden Afrikalı öğrenciler karın keyfini doyasıya yaşadı - Son Dakika


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