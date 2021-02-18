İlk defa kayak merkezine giden Afrikalı öğrenciler karın keyfini doyasıya yaşadı - Son Dakika

İlk defa kayak merkezine giden Afrikalı öğrenciler karın keyfini doyasıya yaşadı

18.02.2021 00:57
İlk defa kayak merkezine giden Afrikalı öğrenciler karın keyfini doyasıya yaşadı, System.String[]

Karabük Üniversitesi'nde öğrenim gören ve ilk kez bir kayak merkezine giden Afrikalı öğrenciler, Keltepe Kayak Merkezi'nde karın keyfini doyasıya yaşadı.

Karabük Üniversitesi'nde öğrenim gören ve ilk kez bir kayak merkezine giden Afrikalı öğrenciler, Keltepe Kayak Merkezi'nde karın keyfini doyasıya yaşadı.

Türkiye'nin 53. kayak merkezi olan ve kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı Keltepe Kayak Merkezi ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

2 bin 400, 2 bin 300 ve bin metrelik 3 pist, 873 metre uzunluğunda telesiyej, 690 metre uzunluğunda 58 askı sandalyesi bulunan teleski ile babylift sistemleri ile hizmet veren tesis hafta içinde kayakseverlerin gözdesi oldu.

Geçtiğimiz hafta sonundan itibaren kar yağışının yeniden başlamasıyla birlikte ziyaretçiler 2 bin rakım yükseklikte bulunan kayak merkezinin doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yaparken, çocuklar da aileleri ile kızakla kayarak keyifli vakit geçirdi.

Karabük'ün 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi kar yağışının ardından birçok kentten misafirlerinin akınına uğrarken, yaşamlarında ilk defa kayak merkezine giden Afrika kıtasının Çadlı ve Somalili öğrencileri keyifli bir gün geçirip karın keyfini doyasıya yaşadı.

Ülkelerinde kar yağmadığını belirten öğrenciler Keltepe Kayak Merkezi'nde oldukları için mutlu olduklarını söylediler.

Uzun zamandır pandemi dolayısıyla evinde kaldığını ifade eden 12 yaşındaki Eray Alagöz, ağabeyi ile kayak merkezinde karın keyfini çıkardıklarını kaydetti.

Öte yandan kayak sırasında kızaklarla kayan bazı vatandaşlar da küçük çaplı yaşadıkları kazalara ise 112 ekipleri müdahale etti. - KARABÜK

Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam İlk defa kayak merkezine giden Afrikalı öğrenciler karın keyfini doyasıya yaşadı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Juventus deplasmanda Porto'ya 2-1 mağlup oldu Çocukların kartopu eğlencesi bir siteyi karantinaya aldırdı 'Gezmeye gidiyorum' diyerek evden çıkan genç, ormanda başından vurulmuş halde ölü bulundu Capital Economics, dolar/TL için 6,25 öngörüsünde bulundu Charlton'ın eski futbolcusu Madelene Wright, Sevgililer Günü için banyoda çıplak poz verdi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mart ayı itibarıyla kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz Serenay Sarıkaya'nın Maldivler tatilinden makyajsız doğal pozu mest etti 12 yaşındaki çocuk, babaannesinin evine giren hırsızı öldürdü
Borussia Dortmund, deplasmanda Sevilla'yı 3-2 mağlup etti Borussia Dortmund, deplasmanda Sevilla'yı 3-2 mağlup etti         
00:55
Restoranlar ve kafeler hangi kriterlerle açılacak? Bilim Kurulu üyesi esnafın merak ettiği detayları anlattı Restoranlar ve kafeler hangi kriterlerle açılacak? Bilim Kurulu üyesi esnafın merak ettiği detayları anlattı         
23:37
Eski Barcelonalı futbolcu Ronaldinho, Türkiye'yi ziyarat edecek Eski Barcelonalı futbolcu Ronaldinho, Türkiye'yi ziyarat edecek         
23:19
Boğazı kesilerek öldürülen kadının oğlu tutuklandı Boğazı kesilerek öldürülen kadının oğlu tutuklandı         
22:30
Vaka sayısına göre kısıtlamalar kalkacak! İşte normalleşmeye en yakın ve en uzak illerimiz Vaka sayısına göre kısıtlamalar kalkacak! İşte normalleşmeye en yakın ve en uzak illerimiz         
21:58
SBK Holding, ilaç devi Biofarma'yı İsviçrelilere sattı SBK Holding, ilaç devi Biofarma'yı İsviçrelilere sattı         
19:49
Korona vaka sayılarıyla alarm veren Trabzon'da cenaze namazlarına 30 kişi sınırı getirildi Korona vaka sayılarıyla alarm veren Trabzon'da cenaze namazlarına 30 kişi sınırı getirildi         
19:13
Türkiye sınırında yakalanan DEAŞ'lı terörist, Yeni Zelanda ve Avustralya arasında diplomatik krize yol açtı Türkiye sınırında yakalanan DEAŞ'lı terörist, Yeni Zelanda ve Avustralya arasında diplomatik krize yol açtı         
18:05
Hastalığı yüzünden gün gün eriyen Neslihan Atagül, son halini paylaştı Hastalığı yüzünden gün gün eriyen Neslihan Atagül, son halini paylaştı         
17:17
Coşkun Sabah yumurta çiftliği kurdu Coşkun Sabah yumurta çiftliği kurdu         
16:55
Çölün ortasında inanılmaz olay! Bir arabanın yanında 8 cansız beden bulundu Çölün ortasında inanılmaz olay! Bir arabanın yanında 8 cansız beden bulundu         
16:54
Eksi 10 derecede narkozla hayatına son veren doktorun veda mektubu ortaya çıktı Eksi 10 derecede narkozla hayatına son veren doktorun veda mektubu ortaya çıktı         
16:09
İstanbul kara teslimken İBB Başkanı İmamoğlu tiyatro salonunda incelemelerde bulundu İstanbul kara teslimken İBB Başkanı İmamoğlu tiyatro salonunda incelemelerde bulundu         
14:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Pandemiye rağmen kalabalık kongreler yapıyorlar" eleştirilerine yanıt         
13:52
Salma Hayek, sevişme sahnesini çekerken yaşadığı zorluğu anlattı: Babam ve erkek kardeşimi düşündüm Salma Hayek, sevişme sahnesini çekerken yaşadığı zorluğu anlattı: Babam ve erkek kardeşimi düşündüm         
12:33
Canlı yayın açıp uyuyan genç, gözlerini açtığında 111 bin TL'nin sahibi oldu Canlı yayın açıp uyuyan genç, gözlerini açtığında 111 bin TL'nin sahibi oldu         
11:03
Memet Ali Alabora, sığındığı ülkede ekranlara geri dönüyor Memet Ali Alabora, sığındığı ülkede ekranlara geri dönüyor         
10:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2021 01:02:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İlk defa kayak merkezine giden Afrikalı öğrenciler karın keyfini doyasıya yaşadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei