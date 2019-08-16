İlk defa okula gideceklere özel koleksiyon

Giyim markası DeFacto, ilk defa okula başlayacak olan miniklere özel yeni bir koleksiyon hazırladığını duyurdu.

Okula hazırlanan tüm öğrenciler için yeni bir koleksiyon hazırladığını duyuran DeFacto tarafından yapılan açıklamada, "Chino pantolonlardan polo yaka tişörtlere, sweatshirtlerden hırkalara, spordan aksesuara tüm ihtiyaçlara cevap veren koleksiyon, rahatlığı kadar şıklığıyla da tüm dikkatleri üzerine çekiyor" denildi.

Koleksiyon ile çocuklara hareket özgürlüğü sağlandığı ifadelerine yer verilen açıklamanın devamında ise şunlar kaydedildi:

"Kız çocukları için elbiseler, etekler, tulumlar dikkat çekerken, erkek çocukları için hazırlanan farklı kesim ve modellerdeki chino pantolonlar ve gömlekler ile okula havalı bir dönüş yapılacak. Serinlemeye başlayan havalarda minik öğrencilerin üşümemeleri için tasarlanan hırkalar ve sweatshirtler okul koridorlarını renklendirecek. Spordan klasiğe modayı yakından takip eden öğrenciler için haftanın her günü şıklık sunan Okula Dönüş Koleksiyonu'nda, tarzını ortaya koymak isteyen öğrenciler için eğlenceli sırt çantaları ve şıklıklarını tamamlayacakları ayakkabı seçenekleri de sunuluyor. DeFacto Back to School Koleksiyonu DeFacto mağazalarının yanı sıra web sitesindeki online mağazadan da satın alınabilir."