İlk Defa Sinemaya Gittiler

Pamukkale Üniversitesi
(PAÜ) Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Öğrenci Topluluğu, daha önce hiç sinemaya gitmeyen ilkokul öğrencilerine, sinemada film izleme heyecanı yaşattı.
PAÜ öğrencilerinin üniversite bünyesinde AKUT iş birliğiyle kurdukları gönüllü öğrenci topluluğu, "Minikler Sinema ile Tanışıyor" sloganıyla etkilik düzenledi.
Etkinlik kapsamında Honaz
ilçesine bağlı Karaçay
Mahallesi'ndeki ilkokulda öğrenim gören ve daha önce hiç sinemaya gitmemiş 3 ve 4. sınıfa devam eden 19 öğrenci, Denizli
Sanat Merkezi'nde "Rafadan Tayfa
: Dehliz Macerası" isimli filmi izledi.
Patlamış mısır ve içecek eşliğinde film izleyen öğrencilere, sinema salonu çıkışında AKUT gönüllüsü üniversiteliler tarafından içinde oyuncak ve ayakkabının bulunduğu çeşitli hediyeler verildi.
Beyaz perde ile tanışan ilkokul öğrencileri, gösterim sonrası ayrıca palyaço eşliğinde eğlendi.
PAÜ AKUT Öğrenci Topluluğu Başkanı İsmail Bayer
, hayatında hiç sinemaya gitmemiş öğrenciler için bu etkinliği organize ettiklerini belirterek, "Etkinliğimizin amacı çocukları sinemayla tanıştırmak. 19 öğrenci bugün ilk kez sinemaya geldi. Hep birlikte güzel bir gün geçirdik." dedi.