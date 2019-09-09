İlk defa Türkiye'de sahne alacak!

İranlı opera sanatçısı, Darya Dadvar 19 Ekim Cumartesi günü Türkiye'de ki hayranlarıyla bir araya gelecek. Kınay Production organizasyonuyla ilk defa Türkiye'ye gelen başarılı opera sanatçısı, sevilen eserlerini dinleyenlerine sunacak.

Dünyanın birçok yerinde konserlerine devam eden Darya'nın görkemli sahnesine tanıklık etmek isteyen sevenleri şimdiden Türkiye konseri için biletlerini almaya başladı.

Türkiye'de konser vermesi konusunda çok talep alan başarılı sanatçı, Mall of İstanbul sahnesinde , büyüleyen sesiyle ilk performansını sergileyecek.