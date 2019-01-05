İlk Defa Yayınlanan Kitap Başlığı Sayısı Artarken, Üretim Yerinde Saydı!

Açılış günü gerçekleşen basın toplantısında konuşan Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk; yayıncılığa dair çarpıcı veriler paylaştı ve ilk defa yayınlanan kitap başlığı sayısını gösteren "yeni başlık" sayılarında artış görülmesine rağmen üretimde kaydadeğer bir artış görülmediğini kaydetti.

Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, Çukurova 12. Kitap Fuarı'nın açılış gününde yaptığı konuşmasında kitap üretiminde, geçtiğimiz yıllara kıyasla yaşanan artışın düştüğünü dile getirdi. YAYFED (Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu) verilerine göre 2015'ten 2016'ya %5,23'lük bir artış gösteren toplam bandrol sayısının, 2016'dan 2017'ye gelindiğinde sadece %0,89 arttığına, %1'e dahi ulaşamadığına dikkat çeken Kocatürk; 2018 yılının ilk 11 ayında üretilen kitap sayısına bakıldığında üretimin yerinde saydığını belirtti. Kocatürk, 2017 yılında üretilen 60.335 yeni başlık adedinin ise 2018 yılında 67.135'e yükselerek genel toplamda %11,27'lik bir artış gösterdiğini de sözlerine ekledi.

Kâğıt, boya ve tutkal gibi ithal girdilerde yaşanan yükselişin, yayıncıların maliyetlerini %80 arttırdığını kaydeden Kenan Kocatürk; ülkemizde yaşanan döviz dalgalanmaları nedeniyle ithalata dayalı kitap kâğıdındaki fiyat artışlarının, uzun vadede yerli kâğıt üretimine geçmeyi elzem hale getirdiğini belirtti. Kâğıt ithalatının 2017 yılında 3 milyar Dolara yaklaştığını aktaran Kocatürk; kağıtta yerli üretim için seferberlik yapılması, yerli üreticilerin desteklenmesi ve sektörün ithalata bağımlı olmaktan kurtarılması gerektiğini dile getirdi.

Türkiye Yayıncılar Birliği'nin, elektronik yayın alanındaki KDV oranlarının yükseltilmesi üzerine geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yaptığı çağrıyı yeniden gündeme getiren Kenan Kocatürk; basılı kitapta ve e-kitapta KDV'nin kaldırılması gerektiğini yineledi. Yayıncılıkta, üretimde %8 ila 18 arasında, satışta ise %8 olan KDV oranlarının %1'e indirilmesi gerektiğini belirten Kocatürk; ağır vergi yüklerinin kaldırılmasıyla, yayıncılık sektörünün ve kültür endüstrisinin gelişmesi adına yeni eserlerin kültür dünyamıza girişinin önünün açılacağını vurguladı.

Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı 2023 Eğitim Vizyon Belgesinde okuma kültürü, kitap, kitaplık ve okul kütüphaneleriyle ilgili bir içerik bulunmamasından duydukları üzüntüyü dile getiren Kocatürk; ilgili kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, ülkemizin büyük şirketleri, yazar ve yayıncılarının elbirliğiyle bir okuma kültürünü geliştirme seferberliği başlatma çağrısını yeniden dile getirdi.

Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kocatürk son olarak, eğitim yayıncılığının sorunlarının bir an önce çözülmesi gerektiğini ifade etti. Yasaklayıcı yönergelerin öğrenciler arasında fırsat eşitsizliği yarattığını; özel okullarda okuyan öğrenciler her türlü materyale ulaşabilirken, devlet okullarında okuyan öğrencilerin kitaplarla ilişkisinin engellendiğini belirten Kocatürk, Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim hamlesinde yayıncıları dışlamaması ve dünya standartlarına ulaşmış ülkemiz yayıncılığının içerik kalitesine, birikimine ve iyi içerik geliştirme becerisine güvenmesi gerektiğinin altını çizdi.