Son Dakika Haberleri: İlk ders günü Kahta Belediyesi araçları ücretsiz ulaşım hizmeti verecek
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İlk ders günü Kahta Belediyesi araçları ücretsiz ulaşım hizmeti verecek

19 dakika önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlayacağı 9 Eylül Pazartesi günü belediyeye ait toplu taşıma araçları ücretsiz ulaşım hizmeti verecek.

İlk ders günü Kahta Belediyesi araçları ücretsiz ulaşım hizmeti verecek, System.String[]

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlayacağı 9 Eylül Pazartesi günü belediyeye ait toplu taşıma araçları ücretsiz ulaşım hizmeti verecek.


Kahta Belediye Başkanı İbrahim Halil Yusuf Turanlı, eğitim, öğretim yılının başlayacağı 9 Eylül Pazartesi günü belediyeye ait toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağını, ders başı yapacak öğrencilere ve öğretmenlere başarılar dilediğini belirtti. - ADIYAMAN

Eylül, Kahta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 11:49 Kaynak: İHA
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