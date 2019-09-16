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İlk ders Rektör Çiçek'ten

1 saat önce

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencilerine ilk dersi Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek verdi.

İlk ders Rektör Çiçek'ten, System.String[]

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencilerine ilk dersi Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek verdi.


Tıp Fakültesinde verilen ilk derse öğrencilerin yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bakiye Uğur, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevres Hürriyet Aydoğan ve Tıp Fakültesi öğretim elemanları katıldı.


Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Türkiye'nin en başarılı Tıp Fakültelerinden birini ve her köşesinde ayrı bir güzellik barındıran Muğla'yı tercih ettikleri için öğrencilere teşekkür etti.


"Tıp eğitimindeki dijital yenilikler" ve hasta hekim ilişkileri çerçevesinde "Sağlık iletişiminin pozitif sonuçları" başlıkları altında verdiği ilk derste Prof. Dr. Çiçek, Tıp Fakültesinde eğitim materyallerini gelişen teknolojiye paralel olarak dijitalleştireceklerini söyleyerek, "Bizler cerrahlar için eğitimin, genellikle kadavralar üzerinde ve deneyimli doktorların yardımıyla kademeli bir süreç gerektirdiğini biliyoruz. Fakat sanal gerçeklik teknolojileri ile tıp öğrencileri herhangi bir risk olmadan, gerçek hastalarla, gerçek hayat yakınlığında ameliyat deneyimleyerek karar verme yetkinliği kazanmaktadırlar. İşte bizler de üniversite yönetimi olarak önümüzdeki süreçte Tıp Fakültemizden başlayarak eğitim araçlarıyla eğitim materyallerimizi 3B olarak dijitalleştirmeyi planlıyoruz" dedi.


Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, hekimlerin mesleği gereği farklı sosyo-kültürel özelliklerden hastalarla karışılacaklarını belirterek, geleceğin hekimlerine çatışma ve öfke yönetimi, hasta ve yakınlarıyla kurulan pozitif iletişimi şiddetin ve çatışmanın kalkanı olarak kullanmaları tavsiyesinde bulundu.


Tıp fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevres Hürriyet Aydoğan da, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesinin Türkiye'nin en iyi Tıp Fakültelerinden biri olduğunu belirterek, geleceğin hekimlerine yeni eğitim öğretim dönemi için başarılar diledi. - MUĞLA

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Rektör, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 12:08 Kaynak: İHA
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