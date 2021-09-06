İlk Ders Zili, İlk Heyecan

Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı, Bolluca İlkokulu'nda gerçekleştirilen 2021-2022 eğitim-öğretim yılı açılış törenine katıldı. Başkan Baltacı, velileri aşı olmaya davet ederek, mahalledeki koşularını aşı olmasında konusunda haberdar etmelerini istedi.

Pandemi sonrası yeni eğitim-öğretim yılına başlayan öğrenciler, uzun bir tatilin ardından okul sıralarını doldurmanın heyecanını yaşadı. Bu anlamlı günde öğrencileri yalnız bırakmayan; Arnavutköy Kaymakamı Ahmet Odabaş, Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı ve Arnavutköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasip Turhan Bolluca İlkokulu'nda düzenlenen açılış törenine katıldı.

"Eğitim Öğretim Yılının Kazasız ve Sorunsuz Sürmesini Temenni Ediyorum"

Bolluca Okulu'nda 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için ilk ders zili çaldı. Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı, minik öğrencileri yalnız bırakmayarak ilk ders heyecanlarına ortak oldu. Çocuklarımızın eğiminin başladığı bu özel günümüzde 2021-2022 eğitim öğretim yılının kazasız ve sorunsuz sürmesini temenni ediyorum diyen Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı: " Okullarımız elbette ki ilim irfan yuvaları; bilimin, kültürün, sporun sanatın ve kişisel gelişimin uygulandığı mekanlardır. Ancak bir başka yönünü de var ki çocuklarımızın sosyalleştiği ve hayata etkin bir şekilde katıldığı mekanlar "dedi.

Başkan Baltacı'dan Aşıya Davet

Geçtiğimiz yıl hepimiz buruk bir şekilde eğitim sezonunu geçirdik diye konuşan Başkan Baltacı: " Geçen yıl çocuklarımız aile ortamında sanal bir eğitim sezonunu geçirdiğine şahit olduk. Bu onların hem gelişimlerine hem bedensel aktivitelerine hem de zihinsel aktivitelerine olumsuz etki gösterdi. Bu yıl Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde hükümetimiz, yöneticilerimiz, eğitimcilerimiz her türlü tedbiri almak suretiyle, hepimiz elbirliği ile sezona Bismillah dedik. Temennimiz odur ki salgın sürecinde özellikle aşılamanın da etkin bir şekilde devam etme suretiyle kesintisiz sürmesi. Aşılama surecinde sağ olsun Kaymakamımızın öncülüğünde ilçemizde ciddi bir şekilde aşılama hamlesi var. Buradan bizi duyan tüm velilerimize, mahalle sakinlerimize özellikle yavrularımızın vasıtasıyla ev halkına istirhamımız odur ki bu konuda gevşeklik göstermeyelim" diye ifade etti.