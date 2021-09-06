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İlk ders zilini çalan Vali Yavuz'dan aşı olmayanlara uyarı - Son Dakika

İlk ders zilini çalan Vali Yavuz'dan aşı olmayanlara uyarı

06.09.2021 21:14

İlk ders zilini çalan Vali Yavuz'dan aşı olmayanlara uyarı "Biz eğitimli insanlarla uğraşırsak bu ülkeyi kiminle yöneteceğiz merak ediyorum" Kocaeli'de yüz yüze eğitimin başladığı yeni eğitim-öğretim yılının ilk zilini çalan Vali Seddar Yavuz, aşı karşıtlarına yüklenerek, "Biz eğitimli...

İlk ders zilini çalan Vali Yavuz'dan aşı olmayanlara uyarı

"Biz eğitimli insanlarla uğraşırsak bu ülkeyi kiminle yöneteceğiz merak ediyorum"

KOCAELİ - Kocaeli'de yüz yüze eğitimin başladığı yeni eğitim-öğretim yılının ilk zilini çalan Vali Seddar Yavuz, aşı karşıtlarına yüklenerek, "Biz eğitimli insanlarla uğraşırsak bu ülkeyi kiminle yöneteceğiz merak ediyorum" dedi.

Kocaeli'de yeni eğitim-öğretim yılına yüz yüze eğitim heyecanı ile başlayan öğrenciler, korona virüs tedbirleri kapsamında okulun bahçesini doldurdu. Yeni eğitim-öğretim yılı açılışı kapsamında Gölcük Sanayi Odası Dumlupınar Ortaokulu'nda tören düzenledi. Törene Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli İl Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen ve il protokolü katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından öğrenciler sınıflarına girdi. Sınıfta öğrencilere tablet hediye edildi.

"Hepimiz heyecanlıyız"

Törende söz alarak 2021-2022 eğitim öğretim yılında öğrencilere başarılar dileyen Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Hepinizin bildiği gibi 2019 Mart ayından itibaren online olarak devam eden eğitim öğretim yılı bugün ilk kez yüz yüze başlıyor. Evlatlarımız gibi, öğretmenlerimiz ve velilerimiz gibi hepimiz heyecanlıyız. Bu heyecanınızı paylaşıyoruz. Okullarımızın devam eğitime edebilmesi için valiliğimiz diğer tüm kurul ve kuruluşlarla tedbirler almaya devam ediyor" dedi.

"Eğitimli insanların aşı karşıtı olmasını anlamıyorum"

Herkesi aşı olmaya davet eden Vali Yavuz, "Yayınlanan tedbirler var, bu tedbirlere olabildiğince riayet etmek, özellikle aşılarımızı yaptırarak bu mücadelede yerimizi almalıyız. Bugün itibariyle ilimizde toplam 2 milyon 209 bin 633 doz aşı yapılmıştır. Birinci doz aşı ise 1 milyon 115 bin 499 dur. İkinci doz aşı 883 bin 411, üçüncü doz aşı ise 171 bin 732'dir. Eğer bu okul bahçeleri cıvıl cıvıl olsun istiyorsak, öğretmenlerimiz sağlıkla sınıflarına girsin, biz sağlıkla yaşayalım, bu hastalığı grip gibi geçirelim istiyorsak lütfen aşımızı olalım. Eğitimli insanların aşı karşıtı olmasını anlamıyorum. Biz eğitimli insanlarla uğraşırsak bu ülkeyi kiminle yöneteceğiz merak ediyorum. Ben üç doz yaptırdım, iki çocuğuma da aşı yaptırdım. Aşı tanımlandığı anda mutlaka hemen aşınızı olun. Bu vesileyle eğitim öğretim yılının hepimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

İlk ders zilini çalan Vali Yavuz'dan aşı olmayanlara uyarı
İlk ders zilini çalan Vali Yavuz'dan aşı olmayanlara uyarı
İlk ders zilini çalan Vali Yavuz'dan aşı olmayanlara uyarı
İlk ders zilini çalan Vali Yavuz'dan aşı olmayanlara uyarı

COVIRAN Bereket, Dumlupınar, Kocaeli, Gölcük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İlk ders zilini çalan Vali Yavuz'dan aşı olmayanlara uyarı - Son Dakika


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