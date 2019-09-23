İlk dersi Rektör Turgut verdi

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, tıp fakültesi 1. sınıf öğrencileri ile bir araya gelerek 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk dersini verdi.



Önce Tıp Fakültesi akademik ve idari personelinin eşliğinde fakülteyi gezen Rektör Turgut, binada incelemelerde bulunurken, öğrencilerle sohbet etmeyi de ihmal etmedi.



Burada öğrenci ve personellerin sorunlarını dinleyerek tıp fakültesi öğrencilerine mesleki ve hayat tecrübelerinden bahseden Turgut, öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulundu.



Rektör Turgut, öğrencilerin sorumluluklarının farkına varmaları gerektiğine vurgu yaparken, gençlerin, ülkenin ve milletin geleceği olduğunu hatırlattı.



Rektör Turgut, "Her öğrenci üstüne düşen görevi yerine getirerek, başta aileleri olmak üzere bu milletin beklentilerini boşa çıkarmamalı. İyi insan olmadan iyi hekim olamazsınız. İyi bir hekim olmak için insanlara yardım etmekten zevk almak gerekiyor. Hekimlik, insanlık tarihinde etik değerlerle uyuşan ilk mesleklerden biridir. Bunun yanı sıra vatanımıza, milletimize ve ailemize faydalı birer insan olmak için çaba sarf etmemiz gerekiyor. Sizlerin öncelikli görevi derslerinize iyi çalışıp, hocalarınızı yakından takip etmektir. Büyüklerinizden saygıyı, küçüklerinizden sevgiyi esirgemeyin. Mesleğinizin hakkını vermeniz için buradan zihinlerimiz dolu bir şekilde ayrılmanız gerekiyor. Hekimlik hata kabul etmez. Sizler bizlere ailenizin emanetisiniz. Sizleri en iyi şekilde yetiştirip hem mesleğinin gereğini hem de insanlığının gereğini en iyi şekilde yerine getiren bireyler olarak yetiştirmek için gayret edeceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN