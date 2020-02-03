İlk derste herkes kitap okudu - Son Dakika
Son Dakika Güncel İlk derste herkes kitap okudu - Son Dakika

İlk derste herkes kitap okudu

6 saat önce

İstanbul Sultangazi'de 2019-2020 Eğitim Öğretim yılının ikinci döneminin açılış dersinde herkes kitap okudu.

İlk derste herkes kitap okudu, System.String[]

İstanbul Sultangazi'de 2019-2020 Eğitim Öğretim yılının ikinci döneminin açılış dersinde herkes kitap okudu.


2019-2020 Eğitim Öğretim yılının ikinci dönemi bugün çalan ders zili ile başladı. Sultangazi'deki tüm okullarda ilk ders zilinin çalmasıyla birlikte velilerin de katılımıyla okuma etkinliği gerçekleştirildi. "Sultangazi Okuyor" sloganı ile gerçekleştirilen okuma etkinliğinin ardından İlçe Milli Eğitim Müdürüm İbrahim Demir, kitap okumanın önemine dikkat çekerek, "2019-2020 eğitim öğretim yılı ikinci döneminin tüm öğretmenlere, öğrencilere ve velilere hayırlı olmasını dilerim. Herkes için sağlıklı ve başarılı bir dönem olsun" dedi. - İSTANBUL

Sultangazi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 01:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rusya bağlantılı suç çetesine nefes kesen operasyon kamerada!
Binali yıldırım ilkokulu ve anaokulu törenle açıldı Ekrem İmamoğlu'ndan Yeşim Meltem Şişli açıklaması: İnceleme başlatıldı Son dakika: Koronavirüs sebebi ile ölen kişilerin sayısı 362'ye ulaştı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 19:44:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İlk derste herkes kitap okudu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]