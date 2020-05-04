Türkiye'de fuarcılık sektörüne öncülük eden İzmir, bu fonksiyonunu sektörün dijitalleşmesi sürecinde de sürdürmek için çalışmalarını hızlandırdı.
Türkiye'de fuarcılık sektörüne öncülük eden İzmir, bu fonksiyonunu sektörün dijitalleşmesi sürecinde de sürdürmek için çalışmalarını hızlandırdı. İlk dijital fuar, 1-3 Haziran tarihlerinde ayakkabı ve saraciye sektörlerinde düzenlenecek.
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4.05.2020 05:36:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İlk dijital fuar İzmir’den - Son Dakika