İlk dijital fuar İzmir’den - Son Dakika
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İlk dijital fuar İzmir’den

33 dakika önce

Türkiye'de fuarcılık sektörüne öncülük eden İzmir, bu fonksiyonunu sektörün dijitalleşmesi sürecinde de sürdürmek için çalışmalarını hızlandırdı.

İlk dijital fuar İzmir’den, System.String[]

Türkiye'de fuarcılık sektörüne öncülük eden İzmir, bu fonksiyonunu sektörün dijitalleşmesi sürecinde de sürdürmek için çalışmalarını hızlandırdı. İlk dijital fuar, 1-3 Haziran tarihlerinde ayakkabı ve saraciye sektörlerinde düzenlenecek.

Türkiye, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 04.05.2020 05:03 


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