İlk dijital fuar İzmir’den

Türkiye'de fuarcılık sektörüne öncülük eden İzmir, bu fonksiyonunu sektörün dijitalleşmesi sürecinde de sürdürmek için çalışmalarını hızlandırdı. İlk dijital fuar, 1-3 Haziran tarihlerinde ayakkabı ve saraciye sektörlerinde düzenlenecek.