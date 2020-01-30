İlk dört maçında Zion Williamson’ın rakamları ve rekorları - Son Dakika
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İlk dört maçında Zion Williamson’ın rakamları ve rekorları

6 saat önce

NBA kariyerindeki ilk maçını geride bıraktığımız hafta San Antonio Spurs' karşı oynayan Zion Williamson, son çeyrekte 4/4 üçlük atarak bütün basketbol severleri şaşkına çevirmişti.

İlk dört maçında Zion Williamson’ın rakamları ve rekorları, System.String[]

NBA kariyerindeki ilk maçını geride bıraktığımız hafta San Antonio Spurs' karşı oynayan Zion Williamson, son çeyrekte 4/4 üçlük atarak bütün basketbol severleri şaşkına çevirmişti. Zira üçlükler, genç yıldızın kolej kariyeri boyunca en fazla göze çarpan eksisiydi. Zion, daha sonra oynadığı maçlarda üçlük isabeti bulamadı ancak kendisini özel kılan atletizmi ve basketbol zekâsından önemli doneler sundu.

2000 doğumlu forvetin ilk dört maçındaki rakamlarına ve şu ana dek yakaladığı ortalamalarla NBA tarihindeki yerine göz atalım.

vs San Antonio Spurs: 18 dakika, 8/11 isabetle 22 sayı, üç asist, yedi ribaund ve beş top kaybı.

vs Denver Nuggets: 20 dakika, 7/9 isabetle 15 sayı, altı ribaund ve bir top kaybı.

vs Boston Celtics: 27 dakika, 9/16 isabetle 21 sayı, iki asist, 11 ribaund ve dört top kaybı.

vs Cleveland Cavaliers: 29 dakika, 7/13 isabetle 14 sayı, bir asist ve dokuz ribaund.

Shaq O’Neal ve David Robinson’ın ardından ilk dört maçında en az %50 isabet yüzdesiyle 70 sayı atan ve 30 ribaundu geçen üç oyuncudan biri oldu.

NBA tarihinde kariyerindeki ilk iki maçta en az 20 şut deneyip %75 isabet yüzdesini geçen ilk oyuncu oldu.

İlk iki maçında sahada olduğu dakikalarda takımının net reytingine (hücum ve savunma reytingleri arasındaki fark) +19 etki ederek bunu başaran ilk oyuncu oldu.

LeBron James, Mychal Thompson, Elvin Hayes, Walt Bellamy ve Oscar Robertson’la birlikte NBA’deki ilk maçında en az 20 sayı atan oyunculardan biri oldu.

NBA’deki ilk maçında en az üç üçlük deneyip hepsinde isabet bulan ilk oyuncu oldu.

Spurs’e karşı üst üste 17 sayı attı ve kariyerindeki ilk maçta art arda en fazla sayı üretme rekorunu kırdı.

İlk maçında 22 sayıyla oynarken 18 dakika sahada kalmıştı. Yani dakika başına 1,2 sayı ortalaması yakaladı. Bu, NBA’de şut saati uygulanmaya başlandığından beri (1954-1955) bir ilk.

Diz bağlarındaki "ligament" sorunundan dolayı dakikaları ve rolü şimdilik kısıtlanan Zion Williamson, ilk dört maçında takımla uyum konusunda gayet iyi sinyaller verdi. Koç Alvin Gentry’nin yüksek tempolu pas oyununda hem topla hareket edebilen hem de topsuz oyunda kat yaparak boyalı alandan sayı üretmeye çalışan bir forvet olmasıyla gelecek adına olumlu sinyaller verdi. Her ne kadar son üç maçta ikide sıfırla üçlük atsa da kariyerindeki ilk maçında 4/4 üçlük atmasıyla en büyük defosunu yamalama konusunda çalıştığını da gösterdi.

San Antonio Spurs, Boston Celtics, Denver Nuggets, basketbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: EuroSport.com

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 08:14 
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