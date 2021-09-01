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İlk doz Kovid-19 aşısında "mavi"ye ulaşan Adana'da hedef, ikinci dozda da sayıyı artırmak - Son Dakika

İlk doz Kovid-19 aşısında "mavi"ye ulaşan Adana'da hedef, ikinci dozda da sayıyı artırmak

01.09.2021 11:35
İlk doz Kovid-19 aşısında

İlk doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılama oranında yüzde 75'i geçerek "mavi" kategoriye ulaşan Adana'da yeni hedef, ikinci dozda da yüksek yüzdeye ulaşıp hastalığın yayılımını azaltmak.

İlk doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılama oranında yüzde 75'i geçerek "mavi" kategoriye ulaşan Adana'da yeni hedef, ikinci dozda da yüksek yüzdeye ulaşıp hastalığın yayılımını azaltmak.

İl Sağlık Müdürü Halil Nacar, AA muhabirine, Kovid-19'la mücadelede yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi.

Salgınla mücadelede genel tedbirlerin uygulanması halinde sürecin kontrol altına alınabildiğini gördüklerini anlatan Nacar, Kovid-19'dan korunmada özellikle aşılama çalışmalarına hız verdiklerini dile getirdi.

Nacar, Kovid-19'la mücadelede maske, mesafe ve temizliğe ek olarak aşı gücünü çok iyi kullandıklarına dikkati çekerek, "Aşılamayı, Adana'da toplumsal bağışıklığı belirli bir noktaya getirmemiz için Bakanlığımızın hedeflediği yüzde 75 seviyesine çıkarmamız gerekiyordu ve ilimizin mavi iller arasında olmasını istiyorduk. Yaptığımız çalışmalarda aşıda ciddi bir hedef nüfusumuz vardı. Adana'da bir günde yaklaşık 70 bin kişiyi aşılayabilecek kapasitemiz vardı. Daha sonra bu kapasitemizi harekete geçirmek için çalışmalar yaptık." diye konuştu.

Aşılama çalışmalarına hastane ve mobil ekiplerle hız verdiklerini vurgulayan Nacar, şöyle devam etti:

"Adana, mevsim şartları gereği yazın yayla nüfusunun çok olduğu, denize gidildiği bir şehir. Bu noktada nüfusun çok yoğun olduğu yerlerde gezici mobil ekipler planladık. Yaylalarda ve sahil ilçelerimizde aşı yapma kapasitemizi arttırdık. Daha sonra ilimizdeki alışveriş merkezinde mobil aşı istasyonu kurduk. Yaklaşık 40 bin kişinin istihdam edildiği Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde üretimi durdurmamak için aşı istasyonu kurduk. Adana Ticaret Odası ve belediyelerde de aşı istasyonları kurduk. Bizden aşı yaptırmak isteyen iş yerlerine hiçbir ayrım yapmaksızın özel ekipler gönderdik. Evde bakım hastalarının evlerine giderek aşılarını yaptık. Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde belediye başkanları ve kaymakamlarımızla görüşmeler yaptık. Daha sonra ilçedeki muhtarlarımızla bir araya geldik. Muhtarlarımıza aşının önemini anlattık. Onlar mahallelerde karşılığı olan insanlar. İlimizdeki siyasi partilerin kadın kolları başkanlarına anlattık. İlimizde aşıya karşı ciddi bir yönelim destek oldu."

"Hedefimiz yüzde 100 aşı oranına ulaşmak"

Nacar, Adana'nın Kovid-19 risk haritasında artık düşük riskli iller arasında bulunduğunu belirterek, "Sağlık çalışanlarımız çok fedakarca çalıştı ama Adanalılar bu dönemde aşı olarak bize çok destek oldu. Halen aşı oluyorlar. Biz de şu anda tüm sağlık tesislerimizde, mobil ekiplerimizde vatandaşlarımızı aşılamak için hizmetteyiz. Adana'da ciddi bir grubu aşıladık. Bugüne kadar Adana'da yaklaşık 2 milyon 300 bin doz aşı yaptık. Bunun yaklaşık 1 milyon 200 bini birinci doz. Böylece belirli bir seviyeyi geçtik. Yaklaşık 900 bin ikinci doz aşı yaptık. Halen de aşı yapmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Aşılama oranını yükseltmek istediklerini aktaran Nacar, "Hedefimiz yüzde 100 aşı oranına ulaşmak. Kovid-19'un yayılımını ya da bulaşan insanlardaki hastalık kliniklerini azaltmak için ve bunlara bağlı olarak can kayıplarımızı düşürmek için aşının daha da yayılmasını istiyoruz."dedi.

Aşı olmamış herkesi aşı yaptırmaya çağıran Nacar, "Sağlık teşkilatı olarak zaman ya da mekan ayrımı yapmaksızın aşı noktasında gayretliyiz. Hedefimiz Adana'da toplumsal bağışıklık oluşturacak bir seviyeye kadar aşıyı çıkarmak ancak tabii ki gönlümüzden geçen aşı tanımlanmış herkesin aşısını olması. Böylece virüsün yayılımını kontrol altına alacağız, hastalık etkilerinin kontrol edebileceğiz. Hastanelere gelen kişilerin sayısını azaltacağız ve böylece ölümleri azaltacağız inşallah." sözlerine yer verdi.

İlk doz Kovid-19 aşısında mavi ye ulaşan Adana'da hedef, ikinci dozda da sayıyı artırmak

İl Sağlık Müdürü, COVIRAN Bereket, Hastane, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İlk doz Kovid-19 aşısında 'mavi'ye ulaşan Adana'da hedef, ikinci dozda da sayıyı artırmak - Son Dakika


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