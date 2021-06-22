İlk dozda AstraZeneca aşısı olan Merkel, ikinci dozda Moderna aşısını tercih etti - Son Dakika

Koronavirüs salgınının sonlandırılması adına aşı çalışmaları tam gaz devam ediyor. Ancak dünya genelinde tek bir aşı uygulanmıyor. Birçok aşı markası tarafından üretilen aşılar, ülkelerin ve kişilerin tercihine bırakılıyor. Almanya'da ilk dozunu AstraZeneca aşısından yaptıran Almanya Başbakanı Merkel, ikinci doz aşıda değişikliğe gitti.

İKİNCİ DOZ MODERNA YAPILDI

Hükümet sözcüsü, Merkel'e ilk dozun 16 Nisan'da AstraZeneca üretimi aşıdan yapıldığını, ikinci doz aşının ise "birkaç gün önce" uygulandığını belirtti. Sözcü, Merkel'e ikinci doz olarak Moderna üretimi aşıdan yapıldığını belirtti.

ALMANYA'DA SON DURUM

Almanya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 455 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 3 milyon 772 bin 782'ye yükseldi. Son 24 saatte 77 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı ise 90 bin 472'ye ulaştı. 83 milyonu aşkın nüfusa sahip Almanya'da 42 milyon 540 bin 863 kişiye aşının ilk dozu uygulanırken, 26 milyon 274 bin 154 kişiye ise aşının ikinci dozu yapıldı.