İlk düelloyu Real Madrid kazandı!
37 dakika önce
Sarı-kırmızılıların genç takımı, Necmi Kadıoğlu Stadı'nda Madrid temsilcisine 1-0 yenildi.
Sarı-kırmızılıların genç takımı, Necmi Kadıoğlu Stadı'nda Madrid temsilcisine 1-0 yenildi. Konuk takımın golünü 89. dakikada Pablo Ramon kaydetti.
Galatasaray'da Yunus Akgün etkileyici bir performans sergilerken, Terim'in sezon öncesi A takımda denediği Atalay Babacan da mücadelede 90 dakika forma giydi.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 06:59
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