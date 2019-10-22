Son Dakika Haberleri: İlk düelloyu Real Madrid kazandı!
Son Dakika Spor İlk düelloyu Real Madrid kazandı!

İlk düelloyu Real Madrid kazandı!

37 dakika önce

Sarı-kırmızılıların genç takımı, Necmi Kadıoğlu Stadı'nda Madrid temsilcisine 1-0 yenildi.

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Sarı-kırmızılıların genç takımı, Necmi Kadıoğlu Stadı'nda Madrid temsilcisine 1-0 yenildi. Konuk takımın golünü 89. dakikada Pablo Ramon kaydetti.


Galatasaray'da Yunus Akgün etkileyici bir performans sergilerken, Terim'in sezon öncesi A takımda denediği Atalay Babacan da mücadelede 90 dakika forma giydi.

Necmi Kadıoğlu, Madrid, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 06:59 
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