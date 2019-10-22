İlk düelloyu Real Madrid kazandı!

Sarı-kırmızılıların genç takımı, Necmi Kadıoğlu Stadı'nda Madrid temsilcisine 1-0 yenildi. Konuk takımın golünü 89. dakikada Pablo Ramon kaydetti.



Galatasaray'da Yunus Akgün etkileyici bir performans sergilerken, Terim'in sezon öncesi A takımda denediği Atalay Babacan da mücadelede 90 dakika forma giydi.