Son Dakika Haberleri: İlk duruşmada tahliye edilen cinsel istismar sanığı yeniden tutuklandı
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İlk duruşmada tahliye edilen cinsel istismar sanığı yeniden tutuklandı

35 dakika önce

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde intihar eden gence 9 yıl cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla mahkemeye çıkarılan ve ilk duruşmada tahliye edilen sanık, mahkemenin kararı üzerine yeniden tutuklandı.

İlk duruşmada tahliye edilen cinsel istismar sanığı yeniden tutuklandı, System.String[]
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde intihar eden gence 9 yıl cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla mahkemeye çıkarılan ve ilk duruşmada tahliye edilen sanık, mahkemenin kararı üzerine yeniden tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, geçen mart ayında Çorlu'da A.E.Y'nin ailesi, akrabaları olan V.T'nin (68), oğullarına 9 yaşından 18 yaşına kadar cinsel istismarda bulunduğunu iddia ederek Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
A.E.Y. (26) adli işlemler sürerken nisan ayında 15'inci kattaki evlerinin balkonundan atlayarak intihar etti. Bu olayın ardından V.T, mayıs ayında tutuklandı.
Hakkında dava açılan V.T, Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 8 Ağustos'taki ilk duruşmada tahliye edildi.
Gencin ailesi, avukatları aracılığıyla karara itiraz etti. Bunun üzerine mahkeme, V.T. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.
Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince kent merkezindeki iskelede kimlik kontrolü sırasında gözaltına alınan V.T, sevk edildiği infaz savcılığınca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
V.T'nin daha sonra Edirne Kapalı Cezaevine sevk edileceği öğrenildi.
Tekirdağ, Çorlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 07:18 Kaynak: AA
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