İlk ekmeği fırına kaymakam verdi - Son Dakika

İlk ekmeği fırına kaymakam verdi

Amasya'nın Taşova ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi'nde yeni açılan bir fırının ilk ekmeklerini açılışına katılan Kaymakam Ahmet Gökcecik verdi.

Amasya'nın Taşova ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi'nde yeni açılan bir fırının ilk ekmeklerini açılışına katılan Kaymakam Ahmet Gökcecik verdi. Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk'ün de katıldığı fırının açılışında Kaymakam Gökcecik, önlüğü takarak fırının başına geçti. Ekmek olmak için fırına girmeye hazırlanan hamurları tek tek fırın küreğine dizen Kaymakam Gökcecik, dizdikten sonra açılışını gerçekleştirdiği fırının ilk ekmeklerini pişirilmek üzere fırına verdi. Açılışa katılan Belediye Başkanı Bayram Öztürk, "İlçemize yeni kazandırılan bu fırının işletme sahiplerine Cenab-ı Allah helalinden bol rızık versin. Fırın sahiplerine emeğinin karşılığını alması temennisiyle hayırlı uğurlu olması temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - AMASYA

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