İlk Eser Desteği Bir Kez Daha Umut Oluyor

2019 birinci tur "İlk Eser Desteği" başvuruları başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının yazar ve yayınevine birlikte verdiği "İlk Eser Desteği" için başvurular başladı.

Proje kapsamında destek için yayınevleri en fazla üç eser için müracaat edebilecek. Başvurularda eserin yazara ait ilk eser olmasının yanı sıra edebiyata yeni boyutlar kazandırması, özgünlük taşıması, yurt içinde veya yurt dışında daha önce hiçbir şekilde basılmamış, yayımlanmamış olması ile başvuru öncesinde veya proje uygulama süresince herhangi bir fondan destek almamış olması aranan nitelikler arasında.

Destek sağlanan yayınevi, desteğe ilişkin Edebiyat Eserlerini Destekleme ve Değerlendirme Kurulu kararlarının ilanından itibaren iki ay içinde en az 1.000 adet basmakla ve yayımlanmış eserin bandrollü 150 nüshasını destek sözleşmesinde belirtilen tarihte Bakanlığa teslim etmekle mükellef olacak.

Destek; yayınevi tarafından bütün yükümlülükler yerine getirildikten ve eserin basım-teslim süreçleri tamamlandıktan sonra taraflarca imzalanacak sözleşmeye dayanılarak konuya ilişkin yönetmeliğin usul ve esasları çerçevesinde ödenecek.

Destek tutarı ise eserin sayfa sayısı, türü gibi etkenler dikkate alınarak belirlenen basım maliyeti ve niteliğine göre tespit edilecek ve destek verilen yayınevi sağlanan desteğin yüzde 35'ini yazara ödemekle yükümlü olacak.

Şubat ve ağustos aylarında olmak üzere yılda iki kez verilen desteğin bu ilk turu için başvurular şubat ayının sonuna kadar yapılabilecek.

"İlk Eser Desteği" Altı Yaşında

Kültür ve Turizm Bakanlığı ilk kez 2014 yılında edebiyat dünyasına yeni yazarlar kazandırmak amacıyla gerçekleştirdiği düzenlemeyle özgün-yeni eserlerin üretilmesi ve yayımlanması için maddi destek vermeye başladı. Geçen yıl yazar desteği anlayışının devam ettirilerek geliştirilmesi ve hem yazarların hem de yayınevlerinin desteklenmesi amacıyla uygulamada değişikliğe gidildi.

Bu değişiklikle Bakanlık, "ilk eser" niteliği taşıyan edebiyat eserlerini yayımlayacak yayınevlerine de 2018 yılı itibariyle destek sağlamaya başladı. Böylece Kültür ve Turizm Bakanlığı, edebiyat dünyasına yeni yazarların kazandırılmasının yanı sıra yayınevlerinin yeni yazarlarla çalışmalarını da teşvik etmiş oluyor.

Yazarın ilk eseri için yayınevi ile anlaşmasıyla başlayan sürecin ikinci adımında yayınevi destek için Bakanlığa başvuruyor. Başvuralar, daha sonra yazarlık ile yayımcılık alanında deneyimli kişiler arasından belirlenen beş kişi ve Bakanlık Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü'nden oluşan Edebiyat Eserlerini Destekleme ve Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendiriliyor. Kurul kararı Bakan tarafından onaylandıktan sonra kamuoyuyla paylaşılıyor.

Başvurular, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü'nün web sitesi üzerinden, 1- 28 Şubat tarihleri arasında yayınevleri tarafından yapılabilecek.